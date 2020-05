Cómo cuentan los niños sus primeras salidas y como animar a los más «perezosos»

Al cumplirse dos semanas desde que los niños tienen autorización para salir a la calle durante una hora al día, conviene revisar de primera mano las vivencias reales que están experimentando en esta nueva etapa, para ayudar a muchas familias a poner remedio lo antes posible y con medidas sencillas y eficaces a las dificultades que algunos de nuestros niños y niñas están presentando.

En un artículo anterior, escrito antes de que las salidas infantiles se llevaran a efecto, advertíamos de que un porcentaje considerable de nuestros niños, con toda probabilidad, iban a mostrar poco entusiasmo por salir a la calle, como así se ha venido confirmando en los últimos días. Señalábamos entonces que, a nuestro juicio, se estaba atribuyendo de manera intuitiva pero errónea la fuerte inquietud motriz, la irritabilidad y la rebeldía que presentaban algunos de nuestros niños y niñas en confinamiento, a una imperiosa necesidad insatisfecha de jugar y moverse al aire libre. ¿Cómo es posible que, tras tener la oportunidad de salir a la calle, los pequeños hayan estado estos últimos días más demandantes de atención y más inquietos, sensibles e irritables aún que antes? se preguntan muchas familias. Pues bien, esta reacción infantil que se viene constatando en muchos hogares tiene sentido y no es más que la confirmación de que, como advertíamos hace algunas semanas, lo que está detrás de la inquietud, rebeldía e irritabilidad infantil durante los días de confinamiento no es tanto la circunstancia de no poder salir de casa a la que los niños se habían venido adaptando generalmente con mayor facilidad que los adultos como una alta incidencia de trastornos de ansiedad, de angustia y de miedo en nuestra población infantil a raíz de un desafortunado manejo de la información que han recibido con frecuencia los pequeños durante esta crisis. Esa mayor irritabilidad e inquietud motriz, junto con las pesadillas o con trastornos psicosomáticos como molestias gastrointestinales o dolores de cabeza, son algunas de las manifestaciones más habituales de la ansiedad en los niños.

Es importante aclarar que todas las observaciones y recomendaciones que se recogen a continuación, no parten de una reflexión teórica basada en la psicología general infantil que pudiéramos considerar más o menos apropiado aplicar a las circunstancias actuales, sino que se apoyan en el trabajo y seguimiento constante, a través de videollamada, de la evolución real, en su día a día, de más de una veintena de niños y niñas en confinamiento en la comunidad de Madrid. Nunca antes hemos vivido una circunstancia similar a la actual y, por tanto, considero importante que nuestra ayuda como psicólogos clínicos, si quiere ser realmente útil y eficaz, se base en una evaluación previa, directa y lo más cercana posible a las dificultades reales y concretas que están teniendo en su día a día los niños en confinamiento.

Dicho esto, pongámonos por un momento en el lugar de algunos de los pequeños que han vuelto a la calle estos días y percibamos con sus ojos las escenas que relatan sobre lo vivido. Prestemos atención a varios de los testimonios encontrados con más frecuencia:

■ Algunos de los más pequeños han librado estos días verdaderas batallas de llanto e incluso se han llevado algún que otro azote en el portal de casa por no querer ponerse la mascarilla, algo a lo que mamá y papá obligan antes de salir a la calle. Los nervios están en ocasiones a flor de piel también en los adultos y la salida puede acabar, en estos casos, convirtiéndose en una mala experiencia familiar, si la persona encargada de la salida infantil no tiene una mínima calma imprescindible para afrontar un paseo con los niños sin sufrir, ella misma, de ansiedad y estrés. Las constantes regañinas o gritos por alejarse más de un metro del adulto, por llegar a tocar una u otra cosa y las alarmadas y permanentes rociadas de los pequeños con gel desinfectante, entre nerviosas reprimendas, no es la actitud que más ayuda a calmar la ansiedad y el posible miedo de los niños y niñas a volver a salir a la calle después de seis semanas. Es fácil que de esa manera se asusten y acaben no queriendo repetir la experiencia, prefiriendo, a cambio, quedarse a jugar tranquilamente en casa.

■ Una vez en la calle, el mundo les ha resultado extraño, está todo vacío y más silencioso que nunca. Ya no pasan coches y algunas personas llevan la cara tapada con una máscara que, de entrada, impresiona (“no me gusta ¿volvemos a casa ya?”).

■ Los bares y casi todas las tiendas se presentan cerradas y “eso me da pena”. Sí pueden por fin acercarse a comprar chuches, pero la tienda de siempre tiene la persiana cerrada a una hora en la que antes se compraba sin problema o, si está abierta, hay que esperar una extraña y larga cola en la que las personas guardan una anormal distancia entre unas y otras. “Mamá o papá me regañan si me acerco y hago una fila normal, como la que hacemos en el cole para salir al patio”. Luego hay que usar guantes y parece que todo mancha.

■ Cuando salimos a la calle, mamá o papá se paran cada rato a hablar con vecinos que también llevan la cara tapada y hablan siempre de lo mismo: de si las personas se han puesto malas o no en cada familia, de los que han estado en los hospitales y, a veces, de algunos mayores que se han muerto. También hablan de muchas cosas que la policía no deja hacer y es peligroso que te pillen. “A mí me dan ganas de que no se encuentre con nadie, que no hable más y que volvamos a casa deprisa”. En este aspecto, los propios adultos estamos necesitando más cercanía social y relatar nuestras vivencias de los últimos dos meses una y otra vez para conseguir ir recolocando, poco a poco, nuestro propio mundo emocional a base de ponerle palabras. Eso hace que ahora nos detengamos a hablar con más facilidad si nos cruzamos con algún vecino al que hace tan solo tres meses habríamos saludado con un simple movimiento de cabeza o con un escueto “¡Hasta luego!”. Somos seres interdependientes que al vivir un desastre colectivo estamos necesitando, más que nunca, de cercanía social a pesar del exigido distanciamiento físico (y mal llamado durante estos días, como se viene señalando, “distanciamiento social”). Esta necesidad que todos podemos llegar a sentir, no implica que necesariamente tengamos que satisfacerla en un momento en el que nuestros hijos pequeños se encuentran presentes y absorbiendo, como esponjas, todo lo que sus cinco sentidos son capaces de captar sobre una realidad tan atípica. Afortunadamente hay otros momentos y medios para que ese acercamiento social entre adultos sea posible.

■ En los columpios del parque donde siempre juego con mis amigos/as no hay nadie y están rodeados por una cinta de plástico blanca que ha puesto la policía. Eso significa que no se pueden tocar porque ahora son peligrosos. “No me gusta y me pongo triste al acordarme de mis amigos cuando paso por allí”.

■ Algunos niños pequeños han interpretado, como no puede ser de otra manera desde su perspectiva infantil, que la norma de no alejarse de papá o mamá durante los paseos se debe a que caminar por la calle estos días es peligroso. No son capaces de concebir que se trate de ninguna otra cosa, como que los padres deban garantizar un cierto grado de control sobre sus hijos y las distancias que guardan con respecto a los demás paseantes.

■ Cuando volvemos del paseo, a veces, mamá o papá nos dicen que tenemos que darnos mucha prisa y correr porque si la policía nos pilla en la calle nos va a regañar y nos va poner una multa. “Mi hermano pequeño a veces se entretiene con alguna cosa que ha visto y yo me pongo muy nerviosa por si nos pillan”. Algunos niños pequeños comienzan a mostrar cierta ambivalencia estos días en el papel que juegan los policías en su juego simbólico con muñecos: hasta el momento, 4 generalmente, han sido “los buenos”, unas figuras protectoras que quieren salvarnos, pero, como más buenos aún son percibidos habitualmente los propios progenitores, si nuestra familia tiene que escapar y darse prisa algunas tardes para que no nos pille la policía... ¿de qué lado está cada uno? A veces no está muy claro. En este sentido, aprovecho para recordar aquí que la propia policía nacional viene reclamando desde hace años la necesidad e importancia de ser colocados en la parte positiva del imaginario infantil y de que no se amenace a los niños pequeños con que va a venir un severo policía a regañarles cada vez que no quieren obedecer. Esta reclamación no es baladí: ellos saben bien que, en ocasiones, se encuentran con operativos en los que deben encontrar a un niño perdido o desaparecido y son los propios pequeños los que se esconden aún más y guardan silencio para no ser descubiertos, cuando ven pasar a un coche de policía que podría garantizar, en algunas ocasiones, hasta su propia supervivencia.

■ Los mayores hablan a veces de cosas y usan palabras que me preocupan, pero sobre las que no me atrevo a preguntar. Creo que papá está enfermo porque he oído que le han hecho una prueba que ha salido “negativa”. A mamá le han hecho un análisis de sangre en su trabajo y han descubierto que lleva “anticuerpos” dentro de la sangre. Ella parece contenta, pero yo pienso que, si son anticuerpos, esos soldaditos pueden atacar y destruir su cuerpo desde dentro. A consecuencia de esta serie de vivencias y de otras similares, hemos podido observar varios cambios en algunos de nuestros niños y niñas con respecto a las semanas previas al inicio de los paseos infantiles. Si bien no en todos los casos se han presentado las conductas que describimos a continuación, sí que han aparecido en aquellos niños más sensibles o que han estado más expuestos a una información que sobrepasaba su capacidad de asimilación emocional, y no han tenido una explicación clara y suficiente por parte de los adultos, adaptada a su sensibilidad y capacidad de comprensión y no necesariamente dependiente de su edad cronológica: Claro repunte de la inquietud motriz, la irascibilidad, la rebeldía y los miedos, expresados a través de declinar las ofertas de salir a pasear y de un mayor deseo de mantenerse pegados a alguno de sus padres o figuras de referencia durante los paseos, durante el resto del día y, particularmente, a la hora de irse a dormir. Algunos niños y niñas se lanzan a buscar los mimos que necesitan y otros, más inhibidos, puede que miren a mamá o papá desde la distancia, pero todos ellos necesitan por igual estos días una dosis extra de cariño y quizá, más que ninguno, aquellos a los que resulta más difícil dársela: los que “peor” se están portando.

Mayor nivel de estrés familiar por todo lo comentado en el punto anterior, ya que las familias no suelen comprender ni asociar la acentuación de estos comportamientos con un incremento natural de la ansiedad infantil por enfrentarse de nuevo, y tras mucho tiempo, a una calle que perciben extraña y amenazante. Así, los adultos pueden reaccionar a su vez con irritabilidad y falta de paciencia, en un momento en que sus expectativas eran de que los niños iban ya a tranquilizarse por fin, al tener la oportunidad de salir de casa.

■ Aumento de las pesadillas infantiles, de las quejas por dolor gastrointestinal e incluso, en algún caso, una vuelta a hacerse pis en la cama por las noches cuando ya se tenía superado el control de esfínteres, otro signo de estrés.

■ Mayor inestabilidad emocional y facilidad para el llanto en algunos niños.

■ En niños que ya habían normalizado la temática de su juego simbólico, vuelven a aparecer en los juegos y dibujos las escenas de muerte, de médicos que curan masivamente heridos y de luchas contra un invasor que quiere destruirlo todo. Los castillos que ya se habían convertido en casas con amplias puertas y ventanas abiertas al exterior se han transformado de nuevo fortalezas inexpugnables en las que hay que refugiarse porque “¡O nos escondemos bien o nos vencerá!” y ha llegado a caer hasta una “lluvia de coronavirus sobre la ciudad de la que hay que protegerse con cascos para no morir”. Las mascarillas han tomado estos días un papel protagonista tanto en los juegos infantiles como en sus manifestaciones y expresiones plásticas. Muchos son los niños que, sanamente, han dibujado y fabricado, de forma espontánea, mascarillas para sus muñecos y peluches estos días.

Habitualmente los niños no suelen animarse a hablar explícita y espontáneamente de su miedo, tienden, en cambio, a actuarlo a través de las conductas descritas más arriba. El miedo parece ser, tristemente y ya desde la infancia, una emoción socialmente censurada. Muchos niños, ya desde muy pequeños, han podido vivir o presenciar cómo una persona que siente miedo puede ser calificada de cobarde o ser objeto de burlas. Un niño al que se le propone salir a la calle estos días y responde con un “no me apetece” o “prefiero quedarme en casa”, podría ocultar quizá algún tipo de temor que habría que explorar y dar una oportunidad de ser expresado a través la expresión plástica, la escritura libre o del juego simbólico espontáneo (bien jugando roles o bien a través de muñecos como ya explicamos en el artículo anterior). Pautas para la mejora La buena noticia es que los niños tienen una enorme capacidad de volver a sentirse mejor con un poquito de ayuda, que es lo que pretendemos ofrecer desde aquí.

Además de las pautas ya comentadas en el artículo anterior, si queremos que nuestros niños y niñas vuelvan a tener ganas de salir a la calle, hay algunas medidas más que nos pueden ayudar:

A) No forzar nunca una salida no deseada.

B) No bromear sobre su miedo, establecer comparaciones con otros hermanos o vecinos ni hacerles sentir mal porque no se animen a salir. Solo es señal de que necesitan unos días más de juego espontáneo en casa.

C) Mostrarles por la ventana, si es posible, cómo la calle está habitada y tiene más vida y actividad durante las horas del paseo de los adultos y deportistas.

D) Proponer salir a pasear únicamente cuando la persona adulta acompañante se sienta con capacidad suficiente para vivir la situación con calma, naturalidad y sin estrés. Los niños tomarán su actitud como modelo a seguir y se sentirán también tranquilos y seguros.

E) Sacar a pasear un muñeco (fácilmente lavable después) al que los niños puedan poner una mascarilla de papel y explicarle las mismas normas para pasear que ellos mismos han aprendido y ensayado previamente con papá o mamá en casa.

F) En caso de existir la posibilidad, es suficientemente bueno, como paso previo, salir a jugar dentro de las zonas exteriores comunes del edificio o dentro de las urbanizaciones sin necesidad de salir a la calle hasta que los niños se animen a solicitarlo o, eventualmente, el paisaje exterior se haya normalizado lo suficiente.

G) Si el punto anterior no es posible como paso previo, tratar de hacer los paseos por zonas en las que los cambios sean menos ostensibles, evitando, en la medida de lo posible, las zonas con muchos establecimientos cerrados, los columpios habituales ahora precintados, etc.

H) Procurar no coincidir en la calle con amiguitos con los que cuando se vean no van a poder jugar de la manera que llevan deseando hacer durante muchas semanas. Es una escena difícil de vivir para los pequeños, que genera estrés en los adultos que quieren cumplir la normativa y que no es necesario provocar. En la práctica, los niños que se están encontrando con amigos durante el paseo no están guardando ni mucho menos los dos metros de distancia preceptivos, aunque tampoco se atrevan a abrazarse como les gustaría. De momento es más fácil incorporar y acostumbrarse a las nuevas normas de relación con personas menos cercanas.

I) Salir de casa con tiempo suficiente y no apurar la última hora de la franja horaria permitida. Es importante calcular que la vuelta a casa pueda realizarse tranquilamente, sin prisa y, en todo caso, no hacer nunca partícipes a los niños de un riesgo de sanción 7 que ellos no pueden asumir sin ansiedad. Se trata de conseguir que la experiencia completa sea siempre agradable para ellos. Probablemente, para ninguno de nosotros será sencillo aprender a vivir en esta llamada “nueva normalidad” pero, además, a nuestros niños y niñas les ha tocado salir los primeros abriendo brecha al resto. Unos lo han hecho felices y otros no tanto. Reconozcamos el mérito de estos pequeños y asombrados pioneros dándoles toda nuestra comprensión, paciencia y cariño, que ellos, el día menos pensado, nos lo devolverán en forma de esa sonrisa única que quizá, quién sabe, nos cambie el día.