Cuando Facebook censuró el desnudo de Marisol

El año 1976 fue muy importante para el periodismo español, tras la muerte de Franco a finales de 1975. En 1976 nacieron tres medios relevantes para el desarrollo de la libertad de expresión: El País, Diario 16 y el semanario Interviú. El primero impulsado por una pluralidad accionarial que poco tiene que ver con la de hoy. El segundo ya surgía con el prestigio que le otorgaba su hermano mayor, el semanario Cambio 16, en la calle desde 1971, aguantando secuestros y presiones, pero resistiendo bajo el impulso de Juan Tomás de Salas.

Interviú fue el origen del Grupo Z de Comunicación, encabezado por Antonio Asensio. El grupo poseía, además, entre otros, El Periódico de Catalunya y el semanario Tiempo y fue accionista de Antena 3 TV. El fenómeno Interviú se basaba en tres pilares: reportajes sensacionalistas, reportajes de investigación-denuncia y desnudos femeninos, sobre todo, porque ya ven ustedes en la ilustración que acompaña a estas líneas cómo el semanario consiguió desnudar a Jesús Vázquez.

La bomba llegó cuando en 1976 Marisol posó desnuda para la revista. No cobró por ello. En mi opinión, eran fotos no eróticas sino estéticas, con las que Marisol nos dijo adiós para que naciera Pepa Flores que aún nos dio unas alegrías como actriz antes de llevar a cabo esa especie de “exilio de pecho adentro”, como diría el poeta y novelista Emilio Durán, que lo “ingresaría” en su piso de Málaga. La noticia siempre de Pepa Flores es su ausencia, no su presencia, una ausencia que nos levanta cierto morbo porque no abandonó su retiro ni para recoger un Goya.

Personalmente, sólo he visto colas en los quioscos de Sevilla en dos ocasiones: cuando murió Franco en noviembre de 1975 y cuando se desnudó Marisol en septiembre de 1976, número 16 de la publicación. La revista llegó a una tirada de 100.000 ejemplares, insólita para la época. Marisol se sentía “abusada” por el franquismo. Algunos empresarios de aquella época deseaban extraer réditos de su éxito en el cine incluso cuando ya no tenía edad para personificar ciertos papeles y la artista decidió dar ese paso subversivo adelante que completaría casándose con Antonio Gades, con Fidel Castro de padrino, e ingresando en las filas del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), una escisión del PCE cuando esta formación decidió abandonar el leninismo en 1978.

Pasaron los años, llegaron tiempos de una libertad teóricamente mayor. Sin embargo, el desnudo de Marisol tropezó con el puritanismo estadounidense y su fobia por los pezones y pechos femeninos. En 2018, el desnudo fue censurado por Facebook. Lorena G, Maldonado y Javier Zurro, desde El Español, denuncian: “Facebook censura los pechos de Marisol, 40 años después de Interviú”. “Tras el cierre de las revistas Interviú y Tiempo, una imagen que sobrevivió al tardofranquismo no ha soportado la moral digital de 2018: el mítico desnudo de Marisol en Interviú, allá en el 76, ha sido censurado por Facebook cuarenta años después de su publicación original”, escribía la prensa.

Por su parte, así lo contaba el periodista y profesor Juan Pablo Bellido en su cuenta de Twitter”. “Facebook no censura los símbolos franquistas, pero sí un pezón”. Y añadía: “La compañía ha retirado fotos por mostrar un pezón, pero no quita banderas con el águila, grupos llamados 'Heil Hitler' o insultos a los catalanes”.

Hubo alguna opinión en 2018 que salió en defensa de la red como la web de La Sexta , paradójicamente “progresista”. El razonamiento era el siguiente: “Cuando hablamos de que Facebook ha censurado una imagen de su red social porque aparece un desnudo, muchos se imaginan a un malvado ingeniero de Facebook revisando una a una todas las fotos del mundo y decidiendo que ese pezón aislado, por muy artístico que sea, es demasiado para su retorcida moral. Pero no nos engañemos: todo se reduce a un algoritmo. Hace años que Facebook, al igual que desarrollaba el reconocimiento facial, hacía lo mismo con partes del cuerpo que considerase 'peligrosas'. Y los pezones femeninos y los genitales masculinos y femeninos formaron parte de aquella lista”.

Puede que el firmante nos tomara por tontos aunque estuviéramos en 2018 cuando él mismo dice que un algoritmo no hace nada si no se lo ordena un humano, un humano puritano que trabaja para Facebook. El mismo firmante -C. Otto- reconocía, sin embargo: “No es el mejor momento de la historia para defender a Facebook. De hecho, es el peor: entre las políticas de privacidad poco claras, la compraventa de datos, el hecho de hacer lo que le da la gana con tu timeline y permitir que entren en tu información quienes peor uso hacen de ella... a la red social de Mark Zuckerberg se le está cayendo un poquito el pelo. Y, la verdad, se lo tiene más merecido que nadie”.

Interviú llevó a cabo buenos servicios al periodismo cuando, por medio de Xavier Vinader, descubrió las “tramas negras” en el País Vasco, concretadas en bandas fascistas paramilitares, algunos de cuyos miembros fueron después asesinados por ETA, lo cual le costó al autor de los reportajes un juicio, condena y posterior exilio a Francia. Después sería amnistiado por un Felipe González ya presidente. La otra clave del éxito de la publicación fueron los reportajes de asesinatos y de accidentes varios, no en vano el origen del periodismo de masas en España fue el asesinato de la calle Fuencarral, en Madrid, tema de finales del XIX y principios del XX.

En abril de 2019, el Grupo Prensa Ibérica compró el Grupo Zeta, incorporando así a su red de periódicos los del grupo fundado desde Interviú: El Periódico de Catalunya, El Periódico de Aragón, El Periódico de Extremadura, La Crónica de Badajoz, Córdoba, Mediterráneo, Sport y La Grada.