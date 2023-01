«El refrán ya no tiene sentido», confiesa en una conversación con EFE el ornitólogo Blas Molina, uno de los responsables de SEO para movilizar a cientos de voluntarios y asociaciones que colaboran en la realización de este tipo de censos a nivel nacional, sin referencia en el caso de las cigüeñas desde 2004, cuando había en España unas 33.000 parejas .

A solo unos días de que el refranero español nos haga mirar al campanario para saber si vemos cigüeñas por San Blas -3 de febrero-, confiados en que eso determinará si vamos a tener un «año de nieves» , la Sociedad Española de Ornitología (SEO-Bird Life) tiene ya la vista puesta en 2024, cuando se propone responder a una pregunta que no tiene contestación científica desde hace 20 años: ¿Cuántas cigüeñas hay en España?

No, las cigüeñas no manejan calendarios, ni siquiera conocen quién fue San Blas. Pese a que Blas Molina remarca que no hay estudios científicos que relacionen la presencia de estas aves con que vaya a haber un «año de nieves», la creencia popular se basa en que si viene mal tiempo quizás se retrase la llegada de la cigüeña a los pueblos del interior de España.

Sin embargo, esta teoría tiene truco. El experto ha indicado que, más allá del tiempo que vaya a haber en lugar en el que se pronuncia el refrán, lo importante es lo que ocurra en el Estrecho de Gibraltar, especialmente si hay o no viento de levante, dado que se trata de aves planeadoras.

Además, la observación de los ornitólogos rebaja presión a la «fecha límite» del 3 de febrero, ya que «entre diciembre y enero casi todos los nidos» tienen parejas de inquilinos que empiezan su cortejo, con especial presencia en Castilla y León y Extremadura.