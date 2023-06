Dani Alves detalla la escena por la que se lo acusa de agresión sexual

El futbolista Dani Alves, que está en prisión provisional a la espera de juicio por presuntamente agredir sexualmente a una chica en la discoteca Sutton de Barcelona, ha cuestionado si la mujer "tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches".

"La perdono, sigo sin saber por qué ha hecho todo esto, pero yo la perdono", ha dicho respecto a la joven que lo denunció en una entrevista de 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este miércoles.

Respecto a él, ha asegurado: "No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Ni una sola noche. Tengo la conciencia tranquila. Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie. Y a ella, aquella noche, tampoco".

Ante su versión de que mantuvo sexo consentido con la denunciante y al preguntársele por qué entonces la mujer salió llorando del baño donde presuntamente la agredió sexualmente, ha replicado: "Se me ocurre que hay alguien que le aconsejó mal. Que se sintió mal después de hacerlo, que dio un paso adelante y que ya no ha sabido salir del lío en el que se ha metido y en el que me ha metido. Yo apelo a su conciencia".

El jugador ha negado que, una vez en el baño, la mujer le pidiera que parara y la dejara salir, y ha contado que fue él quien le propuso entrar después de pasar un rato "bailando muy pegados".

Ha recordado que él entró primero al baño y que la mujer tardó un rato en hacerlo --"pensé que ella habría cambiado de opinión y que ya no entraría"-- pero finalmente entró también, y ha afirmado que no cerró la puerta con cerrojo.