Decenas de miles de personas se manifiestan en Madrid contra Pedro Sánchez

El líder de esta formación, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido que ya sea desde un "mitin, una manifestación" o desde el Congreso defenderá una España "de ciudadanos libres e iguales" le "cueste lo que le cueste", incluida la presidencia del Gobierno, frente a una amnistía que no se votó.

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este domingo a los españoles que no votaron un cambio en el régimen constitucional y ha cargado duramente contra el PSOE por ser «cómplice» de la «indignidad» que pretende Pedro Sánchez por seguir en Moncloa.

«No hay consentimiento de los españoles para dejar de ser una nación de ciudadanos libres e iguales», ha proclamado en el acto del PP contra la amnistía en la Plaza de Felipe II. En la convocatoria han participado también los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, así como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

A dos días de su debate de investidura en el Congreso, Feijóo ha advertido a Sánchez que si quieren discuten en sede parlamentaria si los españoles han votado ese cambio o no en el régimen constitucional. Según ha añadido, el PP no va a «negociar los fraudes» y ha criticado que se «disfracen» con «eufemismos».

«Desde luego no que no votó ningún español, al menos el 94% de los españoles fue un cambio en el régimen constitucional. Eso no se votó, eso es un fraude agravado y reiterado por la misma persona» ha proclamado, cosechando un fuerte aplauso.