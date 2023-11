El Grupo Social ONCE denuncia que la brecha de género mina las posibilidades de las víctimas de violencia para encontrar empleo y rehacer su vida

El 10 por ciento de las mujeres que murieron víctimas de violencia de género tenían discapacidad

Málaga, 14 de noviembre de 2023. La brecha de género mina las posibilidades de las mujeres con discapacidad que son víctimas de violencia de género para denunciar a sus agresores, encontrar un empleo y rehacer su vida, según ha defendido hoy la vicepresidenta de la ONCE, Patricia Sanz, en el 14 Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia Contra las Mujeres que se clausura hoy en Málaga. El 10 por ciento de las mujeres que murieron víctimas de la violencia de género tenían discapacidad.

Patricia Sanz, que es presidenta del Observatorio de Igualdad de Oportunidades del Grupo Social ONCE , denunció que la violencia de género ataca directamente a los derechos humanos. “Nos tenemos que creer todas las personas que formamos la sociedad que debemos trabajar de verdad, desde el principio, sin colores políticos, en la educación en valores y en atajar una agresividad que de manera tan patente vulnera nuestros derechos. Porque es una vulneración de derechos humanos que nos afecta a las mujeres”, denunció.

Sanz cree importante que la sociedad conozca que el 10% de las mujeres que mueren como consecuencia de la violencia de género tenía una discapacidad. “¿Cuántas veces sale ese dato en los medios?”, se preguntó. “¿Cuántas veces contamos que como consecuencia de esa violencia se adquiere esa discapacidad?”. En este sentido subrayó el impacto que tiene la brecha de género en esta realidad y recordó que solo una de cada cuatro mujeres con discapacidad trabaja hoy en España, un colectivo que soporta una tasa de paro del 26% frente al 17% de personas sin discapacidad. El salario medio de las mujeres con discapacidad hace dos años era 19.237 euros frente a los 27.839 euros de los hombres, más de 8.000 euros de diferencia.

Estos datos, que evidencian la vulnerabilidad mayor de las mujeres con discapacidad frente a la violencia de género, alimentan la idea de su falta de valor como persona, según explicó Patricia Sanz. Interiorizan mensajes de sus agresores que calan en su conciencia, como; “No vales para nada”, “No sirves para nada”, “¿A dónde vas a ir?”. Y condicionan su capacidad de respuesta. Al final esa estrategia frena, impide y limita la posibilidad de enfrentarse al agresor, denunciar e intentar una nueva vida. “Si tienes esa situación, si no oyes hablar de ella, si la sociedad no conoce lo que está pasando porque no te suelen creer, ni si quiera te planteas poder trabajar, que te permitiría salir de tu casa y denunciar a tu agresor”, contó la vicepresidenta de la ONCE.

Más de 6.000 mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género forman parte de la bolsa de empleo de Inserta Empleo. “Muchas no conocen que pueden ir. ¿Cuántas habrá que nosotros no sabemos ni ellas nos conocen?”, se preguntó. Desde 2020 el Grupo Social ONCE ha trabajado con 2.500 mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género y ha conseguido 817 puestos de trabajo para ellas. “Nos queda mucho por hacer -reconoció Sanz-. Y demandamos poder hacer más cosas con asociaciones con y sin discapacidad pensando en las mujeres de la mano de las administraciones públicas, esté quien esté, contárselo a la sociedad y que los medios nos ayuden a transmitirlo. No nos pasan cosas diferentes, no somos un colectivo que avanza en el arcén de la sociedad, formamos parte de ella, aunque nos necesitan mucho más que el resto de las mujeres”, concluyó Patricia Sanz. El Grupo Social ONCE contrata al año un centenar de mujeres que han sido víctimas de violencia de género.