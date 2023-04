El 97% de las jóvenes que sufre acoso callejero no lo denuncia

El 97% de las jóvenes de entre 15 y 25 años no denuncia el acoso callejero y un 21% explica que se han acostumbrado a este tipo de violencia. Así lo recoge el programa 'Safer Cities for Girls' de Plan Internacional, que trata el acoso callejero en las ciudades de Barcelona, Madrid y Sevilla.

"Una vez un chico me insultó porque le dije que dejase de mirarme. Cuando me bajé del vagón del metro, me persiguió, me gritó y me amenazó". Este testimonio de una joven madrileña de 20 años a Plan International es una historia que, según señala la entidad, "se repite en todo el mundo".

El mismo estudio indica que el acoso sin contacto físico, como comentarios de carácter sexual, amenazas, persecuciones o insinuaciones, entre otros; y con contacto físico, son problemas diarios a los que se han enfrentado alguna vez casi 8 de cada 10 jóvenes de Barcelona, Madrid y Sevilla.

Además, revela que este tipo de violencia no solo ocurre de noche y en zonas peligrosas, como se suele creer. Según el testimonio de las encuestadas, en un 20% de los casos el acoso ocurre "en cualquier momento" y un 43% ha respondido que "en plena calle".

Desde Plan Internacional advierten de que estas situaciones causan inseguridad, provocan miedo y obligan a las jóvenes a desplegar estrategias para la autoprotección: "Hago que hablo por teléfono cuando tengo alguien cerca que me está mirando, aunque sea mentira", ha explicado una de las encuestadas en Barcelona.

A la pregunta del motivo por el cual creen que son acosadas, el 66% de ellas identifica el género como la razón por la que reciben acoso; la edad es señalado en segundo lugar (18%).