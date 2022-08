El ABC de un periodismo decente

Hay numerosos libros que orientan sobre cómo debe elaborarse un buen periodismo. De todos los que conozco prefiero el de mi colega y amigo José Manuel de Pablos, catedrático de la Universidad de La Laguna y periodista, que en 1997 publicó Amarillo en prensa. Tiene ya unos años, pero lo clásico no caduca y más cuando, con tanta digitalización y herramientas, se ha olvidado mucho la esencia del periodismo sobre la que ofrezco -para amantes del periodismo y público en general- lo que creo que es el ABC de su puesta en práctica. En la profesión y en el oficio de periodista hay que tener muy en cuenta las letras A, B y C y no me refiero ahora a ningún periódico. Hablo de la:

- A de Atención a lo que está pasando, atención como periodistas pero también como personas porque lo menos que puede pedírsele a una persona es que sepa dónde está de pie.

- A de Atrevimiento porque un periodista debe ser atrevido y transgresor, no debe entrar en una dinámica pasiva funcionarial y si las empresas de Comunicación te vuelven aparentemente pasivo, hay que guardarse el atrevimiento para sacarlo cuando proceda, nunca destruirlo. La transgresión es la fuerza que mueve a la Humanidad.

- A de Absentismo, en el sentido de abstenerse de prestarse a un juego de información amarilla, sensacionalista o falsa. No hablo desde las nubes. Si la vida te obliga a trabajar de una manera sensacionalista, habrá que hacerlo para comer, sin olvidar dar la espantá en cuanto se pueda. Y no hay que amargarse demasiado mientras llega ese feliz día, igual que a Bogart y a Ingrid Bergman siempre les quedará París, a nosotros, los periodistas, estemos donde estemos, siempre nos quedará nuestra pieza de música clásica o moderna preferida, nuestra película preferida, nuestro rincón predilecto de la ciudad o de la casa, nuestro paisaje más admirado, nuestro cuadro más flipante, nuestro edificio o nuestra novela o nuestro poemario o nuestra escultura o nuestro amigo o amiga más querido. Esto también es dinero, tener esto también es triunfar en la vida, aunque suene a sermón me parece que hay que recordarlo con insistencia porque se nos está olvidando con tanta ansiedad, con tanta bulla, con tanta prisa por ir a muchos sitios y a ninguno, por hacer muchas cosas que acaban por aturdirte y hacerte infeliz. Si esto es el progreso, me parece que habrá que decir que es un progreso hacia atrás, hacia el vértigo, y habrá que solicitarle al mundo un parón para celebrar el I Congreso Mundial sobre el tema “Adónde Vamos”.

- Por tanto otra A, la A de Adónde Vamos.

- En el periodismo debemos estar contra la A de la Apariencia. En un doble sentido: un periodista no debe conformarse con la apariencia de la noticia sino con lo que pueda haber tras esa apariencia. Que nadie nos haga el trabajo, hagámoslo nosotros, dignifiquemos a esta profesión tan hermosa. El otro sentido es éste: no hay que dar la apariencia de que somos importantes, más importantes que los demás porque seamos “de la prensa”; hay que huir de la prepotencia porque, entre otras cosas, en el fondo no somos más que empleados por cuenta ajena, que en la mayoría de las ocasiones debemos contar lo que quiere el patrón y no lo que desea el marinero y porque, seamos sinceros ahora que no nos oye nadie y estamos en familia: nuestro nivel cultural es muy bajo y me incluyo yo el primero en la lista.

- A de Aguante, he aquí otra A decisiva. Dicen que Cela dijo eso de que quien aguanta, gana. Todo currito, sea del oficio que sea, tiene que aguantar. Pues aquí hay que aguantar. ¿Es esto que digo conservador, reaccionario? No, es realista, pragmático, como se dice ahora. Tenemos dos posibilidades: o nos tiramos al monte y aplicamos al mundo entero y al periodismo en particular los versos de Alberti: “a galopar hasta enterrarlos en el mar”, o vamos observando mientras trabajamos, vamos estudiando la situación para comprenderla y cambiarla a mejor. O, sencillamente, nos jodemos y nos adaptamos a ella. Puede que así tengamos un coche, un piso en la ciudad, una casa endosada en un lugar que no es campo ni ciudad ni pueblo, una o dos hipotecas, mensualidades del coche y de otros utensilios, un préstamo individual, puede que tengamos todo esto, pero también mucho encabronamiento, mucho preguntarnos: “Qué pasa, qué me pasa, qué nos pasa”.

Esta A de Aguante termina con un mensaje claro: aguantar pero hasta cierto punto. Lo más sagrado de los seres humanos es la dignidad, esa de la que habló Kant magistralmente. Habrá que recordarle a muchos que el ser humano es un valor en sí mismo y que alguien que es humano merece respeto, y que un esfuerzo universitario merece respeto, que un título universitario merece respeto, que todo ser humano tiene unos derechos y unas obligaciones pero en coherencia con sus derechos. Aquí a nadie le han regalado nada. Todo estudiante de periodismo, todo periodista, han pasado por dificultades hasta que han logrado llegar donde han llegado. Ahora, que la sociedad, que el Mercado, cumpla con la suya y les ofrezca dignidad, trabajo digno, que no es un regalo, sino un derecho. No todo el mundo sirve para crear su propio puesto de trabajo, esa idea que se han inventado quienes no son capaces de crearlos ellos, los empresarios. El periodista es, ante todo, periodista, no empresario. Se suele introducir en el mundo de la empresa para no morirse de hambre.

Ahí quedan algunas recomendaciones y reflexiones sobre la base de la letra A. Pasemos a la B.

- Deseo recordar que el periodismo precisa de la letra B de Bucear. Bucear en todo, en cómo y de quién es la empresa en la que uno trabaja para hacer las cosas con más tino y aprenderse un libro de estilo que no está escrito; y bucear en los acontecimientos aunque después no podamos publicar todo lo que sepamos por unas circunstancias u otras. Pero queda para uno eso que se llama la satisfacción del deber cumplido y el hecho de saber más o mucho más que la generalidad de los mortales: esta es una de las virtudes que nos ofrece la profesión en la que estamos. Y no olvidemos que a quien está mejor informado es más difícil engañarlo.

- La B de Becario es de inevitable aparición aquí. Le recomiendo al becario paciencia, permeabilidad a todo lo que suceda a su alrededor para empezar a alcanzar una formación adecuada y, lo más importante, una dieta rica en hidratos de carbono, minerales y vitaminas para aguantar eso de ser chico -barra chica- para todo, o lo que yo llamo periodista Espasa Calpe que es ése que lo mismo escribe sobre el baile por sevillanas en El Rocío, después va a una rueda de prensa de un novelista y más tarde a otra sobre el balance de la banca para luego terminar dando cuenta de que han fichado a un futbolista.

- Paso a otra B, la de Basilisco, ese animal mitológico que dicen que mataba con la vista. Pues hay que ponerse como un basilisco ante la injusticia y la situación laboral de los periodistas. Un periodista debe intentar ser neutral pero no indiferente porque entonces deja de ser persona y periodista.

- La B de Bombero es otra relevante B, sobre todo para aquellos que trabajen en direcciones y gabinetes de comunicación y deban apagar los fuegos que sus jefes encendieron.

- La B de Bombardeo es de aparición inevitable. El periodista debe prepararse para un bombardeo de mensajes sobre su persona: vete allí, haz esto, haz lo otro, eres un inútil, así no se titula, ¿qué te han enseñado en la Facultad? Claro con profesores como el Ramón Reig ése no me extraña..., etc, etc.

- A pesar de todo, recomiendo la B de Benevolencia porque los colegas que van a decir eso están, a su vez, bombardeados desde otros lugares. Seamos benevolentes, es decir, simpáticos y de buena voluntad, como dice el Diccionario. En definitiva, devolvamos amor por odio y seamos amables con los jefes y con nuestras fuentes de información aunque sólo sea por el cochino interés.

Ya sólo queda la C en este recorrido dedicado a las olvidadas esencias del periodismo.

- La C de Casquería, piedra angular sobre la que hoy descansa el periodismo. Sangre, puñaladas de todo tipo, malos tratos, accidentes que son simples números los fines de semana, puentes, acueductos y vacaciones en general; terremotos, hundimientos de casas o avalanchas en estadios de fútbol..., todo ello en una amalgama que es el pan nuestro de cada día pero sin pararse a pensar en lo que está pasando. Pues bien, cómprense un frasco de bicarbonato y a escribir de casquería pero sin pensar demasiado en que siempre la cascan los más pobres en los terremotos, que eso es algo políticamente incorrecto. Ustedes escriban y callen. Por ejemplo, eso que narraban quienes fueran magnífica pareja de humoristas, José Luis Coll y Luis Sánchez Polak, Tip, es decir Tip y Coll. Le decía uno a otro: “¿Te acuerdas de Mazantini?” Y el otro respondía: “Hombre sí, Mazantini, qué gran torero, le dieron mil cornadas en el mismo ojo y estuvo a punto de perderlo”. Pues de esta guisa son ahora las noticias centrales.

- Sin embargo, siempre deben estar ahí la C de Calidad o de Contraste de las fuentes para desarrollar un periodismo lo más riguroso posible.

- La C de Celeridad para distinguir la paja del grano (eso se llama olfato periodístico) y para estar acostumbrados al ritmo de trabajo que nos espera. Que nadie se engañe: esta profesión no tiene horarios.

- La C de constancia, necesaria para lograr un dato de esos señores que siempre están reunidos o hablando por teléfono.

Y ahora tres C fundamentales:

- La C de Cuestionamiento, que consiste en no dar nada por sentado, en ser ambicioso e inconformista.

- La C de Conocimiento, que llega con la formación cultural a la que nunca hemos de renunciar. Un periodista que no es culto no es un periodista, es un copista, un reo de la rutina y de la superficialidad.

- Y la C de Coherencia. Dentro de lo que nos dejen, hay que ser coherentes trabajando y, sobre todo, hay que ser coherentes en la vida. Hay que ser uno mismo y resistir en lo posible el empuje de las modas y de aquello de: “¿Dónde va Vicente? Donde va la gente”.

Hagan lo que quieren con estas sugerencias. Lo demás son herramientas de trabajo que antes se llamaban papel y bolígrafo, telégrafo, teléfono, fax... y ahora toda esa digitalización indispensable. Pero la base es la misma: molestar al que abusa y tiene poder y dar voz a quienes tienen poca o ninguna, sea un mendigo, un trabajador humilde o un profesional o intelectual marginado.