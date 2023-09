El arte de cumplir años y ser libre, ¿con alto precio?

La libertad es algo mucho más complejo de lo que la propaganda de unos y otros -política y publicitaria- le indican. Ser verdaderamente libre tiene un precio y a veces muy alto. Un ser libre es aquél que se conoce lo mejor posible a sí mismo y a la evolución del entorno que le rodea. Eso lo dan los años y el estudio. Los cerebros determinados por las emociones que conllevan los años suelen sembrar confusión. Esos cerebros deben ser educados desde pequeños en el control de las emociones. El gobierno de Sánchez ha gobernado mucho con las emociones, por ejemplo. Representa a una corriente histórica que desea, pero que no logra, vive del deseo y descalifica a quien no se suma a sus deseos, a sus fantasías. Y cada día cree que descubre la rueda porque no conoce el devenir de su medio ambiente o lo conoce en escasa cuantía. A mí me ocurre algo parecido, sólo parecido. Los años me han vuelto más sabio y ahora mis allegados de mi época progre creen que no he evolucionado nada y que sigo siendo un progre porque no leen mis escritos. Cuando se dan cuenta de que he evolucionado me consideran viejo o incluso fascista. Es divertido observar las reacciones de quienes tienen miedo a la libertad.

También la derecha española posee miedo a la libertad, sobre todo Vox que, sin embargo, dentro de su miedo, es el partido más coherente, debe ser por la simplicidad de su mensaje y el temor a enfrentarse con los tiempos. ¿Cómo son esos tiempos? Se han roto los “valores” de otras épocas, desde la privacidad hasta las relaciones de pareja pasando por el humanismo capitalista si es que alguna vez existió. Todo está en solfa con las revoluciones tecnológicas. Y como eso produce miedo, con unas pocas simplicidades que le digas a la gente te llevas a mucha de calle: Dios, Patria, Justicia, Nacionalismo, Independentismo. Todo es mentira, pero lo importante es que una buena parte de los ciudadanos crean que es verdad y, algo mejor, sientan que es verdad. Creer implica una actividad de la razón, creer es la conclusión que sigue a un razonamiento, creer o asegurar. Sentir es ser reo de las emociones, esto es, del miedo a la libertad.

El joven, como ve lejos la muerte, su cerebro no está maduro y además no sabe todo lo que debiera, comete muchos errores. El paso del gobierno Sánchez ha dejado en mis emociones más rechazo a las mujeres feministas radicales y a los vulnerables en general. Pero, aclaro, aunque luego alguien lea lo que desee, no lo que yo escribo. No ha sido sólo el gobierno de los pardillos -que también me ha legado como positivo un mayor respeto a la mujer, por ejemplo- han sido mis años los culpables esenciales. Los viejos estamos cabreados con la vida. Y lo “pagamos” contra lo que sea. Podría ser comprensible: no hay día en que uno no se dé cuenta de que algo que podía realizar hace poco ya no le es posible llevarlo a la práctica. Eso jode, jode mucho. Avisa de una degradación somática progresiva que, sin duda, es preámbulo de que la parca está cada vez más cerca. Conclusión: no siempre que escribo contra algo o alguien hay que fiarse de mí, hago lo que puedo para que los años no me devoren la razón. No siempre lo consigo. Menos lo logran quienes tienen que aguantar cómo su exceso de energía les nubla las células grises, tal vez en eso se basan o basaban las sociedades y etnias que antes de emprender una empresa consultan o consultaban con la asamblea gerontocrática o con el anciano de la tribu con el fin de no equivocarse o de equivocarse lo menos posible.

En un libro que comenté hace poco en este diario , Selecta nevería, de Juan Rey, hallamos unas reflexiones del autor sobre los años que son sumamente significativas. Las redactó en los años 90 del pasado siglo y las publicó en este medio: “cuando se llega a cierta edad, a los cuarenta años más o menos, la mitad del camino, aproximadamente, entonces, cuando se alcanza esa edad, se convierte uno en un animal melancólico”. Y añade: “La memoria juega malas pasadas, porque solo conserva los buenos recuerdos y borra los malos o los difumina en la niebla de los años”.

Escribe además el citado autor: “Al llegar a cierta edad lo que realmente importa no es el presente sino el pasado. Esta dolencia, si así puede llamarse, se acentúa con los años”. Más adelante anota: “el paso de los años convierte al hombre en un animal nostálgico cuyo único alimento son los recuerdos, las fotos amarillentas y los números de los amigos tachados en el listín telefónico”.

Díganme: si es esto es así, ¿qué ganas tenemos de emprender aventuras como las que nos proponen los Sánchez, Puigdemont, Montero, Belarra, etc., y no ya porque sean anticonstitucionales sino porque lo que nos apetece es otra cosa, sosiego, no meneallo o, en todo caso, despacito, como la canción.

Hay más pero no se trata de filosofía sino de neurociencia. El conocido experto en el tema, Antoni Gutiérrez Rubí, escribe en su libro Micropolítica: “La revista británica Nature Neuroscience divulgó, en septiembre de 2007, un estudio que relaciona las visiones políticas con los estilos cognitivos. Así, los conservadores tienden a buscar el orden y la coherencia, mientras los liberales (los progresistas) son más tolerantes con la ambigüedad y la complejidad, favoreciendo su capacidad de adaptación a los cambios”.

Asimismo, Gutiérrez Rubí constata: “Frank J. Sulloway, investigador del Instituto de Personalidad e Investigación Social de Berkeley, afirma que el estudio ha servido para “demostrar que las diferencias individuales entre liberales y conservadores están fuertemente relacionadas con la actividad del cerebro”. El director del estudio, David Amodio, matizó en Los Angeles Times: “El voto no está determinado sólo por la actividad neuronal. Influyen mucho los factores educacionales, culturales y ambientales”. Pero también afirmó que “al envejecer se experimentan cambios en el córtex frontal del cerebro y, lógicamente, esto podría afectar a nuestra manera de pensar”, favoreciendo así posiciones más conservadoras con la edad, al disminuir la capacidad de la parte del cerebro capaz de gestionar los conflictos. No pasa lo mismo con la capacidad de amar o de emocionarse que no se pierde con la edad, como nos demuestra la neurobiología.

Gutiérrez Rubí se ha centrado mucho en este aspecto de la condición humana desde principios de este siglo. Hace poco ha publicado Gestionar las emociones políticas (Editorial Gedisa, Barcelona, segunda edición, 2023), donde sigue profundizando en el tema.

Conclusión última: con las líneas anteriores podemos hacernos una idea muy general de por qué se vota a uno u otro partido político o de por qué se dicen “las cosas” de unas formas u otras. El arte de cumplir años se deriva del control en lo posible de las emociones, de saber cuándo hablan o votan ellas y cuando lo hacemos nosotros. Naturalmente un pensamiento puro es casi imposible, sí es posible pensar cómo se va a proyectar el pensamiento que se tiene en la cabeza, mezclado con deseos, con imaginarios, con pasiones.