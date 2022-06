El descuento de 20 céntimos en los carburantes se mantendrá

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reconocido hoy que, a 15 días de que expire la bonificación a los carburantes, el Gobierno no ha dado con una fórmula ágil para acotar su aplicación a ciertos colectivos, por lo que seguramente prolongará la ayuda para toda la ciudadanía.



«Todo parece, por ahora, que lo recomendable es seguir manteniendo ese descuento generalizado«, ha apuntado la también vicepresidenta cuarta del Gobierno en declaraciones emitidas por Telecinco al ser preguntada por la permanencia de la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante.



Según ha explicado, los equipos técnicos del Gobierno llevan tiempo trabajando para tratar de encontrar una fórmula que permita «focalizar más el esfuerzo en los colectivos profesionales, en los grupos más vulnerables o en las clases medias, siempre sabiendo que lo más importante es que la medida sea eficaz».



«Si no conseguimos encontrar el modo en el que dirigir de manera clara esta medida, seguiremos manteniendo el respaldo, el refuerzo, el acompañamiento al conjunto de la sociedad española en los mismos términos en los que lo hemos hecho en estos tres últimos meses», ha añadido.



Con el sistema actual, que se lleva aplicando desde el 1 de abril, «todos los consumidores saben que pueden pedir (el descuento) en sus correspondientes estaciones de servicio», y sus empleados saben «cómo gestionarlo inmediatamente sin ningún tipo de complicación adicional».



Esta bonificación aprobada por el Gobierno español, en línea con lo que han hecho también otros países europeos para tratar de contener el efecto en los bolsillos de la escalada que sufre el petróleo tras la invasión rusa de Ucrania, no ha podido evitar que el precio de la gasolina esté en máximos históricos.



Según los últimos datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE), que recoge el precio medio registrado en más de 11.400 estaciones de servicio españolas entre el 31 de mayo y el 6 de junio, la gasolina se vende en España -una vez aplicado el descuento- a una media de 1,848 euros el litro, mientras que el gasóleo lo hace a 1,716 euros.



Pese a que el descuento del Gobierno no ha evitado un nuevo récord de la gasolina, sí que ha frenado una escalada aún mayor, ya que el valor de este combustible si no se tuviese en cuenta la bonificación en vigor desde el comienzo de abril y que previsiblemente se va a prolongar hasta septiembre, superaría por primera vez en la historia los 2 euros por litro, situándose en 2,048 euros.