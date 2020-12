El director de la Policía se encara con un independentista radical catalán

Y ha insistido con Botrán, recodando que cuando se ven las fotos de un policía rodeado de cascotes, esos cascotes "no aparecieron por generación espontánea, sino porque se los habían arrojado". Por tanto, ha rechazado que esa violencia se justifique por las protestas: "Tirar adoquines contra una persona, sea policía o no, no está justificado nunca por ningún motivo --ha dicho al diputado--. No justifiquemos no injustificable".

Pardo Piqueras ha rechazado las "lecciones de valores y de sensibilidad social" y ha dicho tener la misma que el propio diputado independentista. "Seamos rigurosos y justos", ha zanjado.