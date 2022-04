El discurso de Núñez Feijóo en sus frases

El nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha desgranado este sábado sus intenciones al frente del partido, desde su relación con el Gobierno y los partidos políticos, hasta la Casa Real, la UE o la guerra de Ucrania.

Durante una hora ha desgranado ante los más de 3.000 asistentes al XX Congreso del PP sus principales ideas que EFE ha recogido en las siguientes frases:

Sobre el PP:

- Si alguien cree que ser presidente de este partido es solo un honor se equivoca, no es un honor es una obligación, no es una tarea es un deber, no es un cargo es una carga.

- Somos el partido de siempre, el que gana y quiere ganar para después gobernar.

- El PP es hoy el mejor y único instrumento para lograr el cambio que España necesita.

- Hay hambre de cambio, es verdad. Os pido que digáis a vuestros vecinos que ese cambio ya se ha iniciado: una vez más en Sevilla y una vez más con el PP.

- Lo que nos distingue del resto de partidos, del Gobierno y de la oposición, es que nosotros sabemos gobernar, una distinción determinante.

- Para trabajar conmigo no voy a pedir carnés. Hay que afiliarse al PP por convicción, no por interés.

- Defendemos la España de las autonomías, la unidad en la diversidad, la unidad de la nación española. Creo en los partidos autonómicos, pero el PP no es un partido confederal, es un partido nacional, único, autonomista, que defiende la nación española.

- No somos antieuropeos, creo en una Europa libre y fuerte.

- Estamos aquí para continuar una historia de éxito de nuestro país, que iniciamos primero con la Transición, después con la Constitución, la entrada en la Unión Europea, en la OTAN y después en el euro.

Gobierno:

- Me pregunto si al frente del Gobierno hay la mejor opción, el mejor gobierno posible, y creo que no.

- La España de hoy no se parece al Gobierno que tiene, es muchísimo mejor.

- No vamos a esperar a que caiga el Gobierno por su ineficacia, se trata de demostrar a los españoles que hay otra forma de gobernar, salimos a ganar, no a esperar a que los partidos del Gobierno pierdan. Esa es nuestra meta.

- Ni el caluroso recibimiento que me ha dado el Gobierno antes de llegar va a frenar mis convicciones y mi determinación para presentar una propuesta a la altura de las circunstancias y las necesidades de España.

-Lo bueno de la democracia es poder cambiar el Gobierno, hay alternativa de Gobierno y alternativa a la política actual española y lo haremos con responsabilidad y sosiego.

Debate político:

- Tenemos que sacar la política española del enfrentamiento, de la hipérbole permanente.

- Basta ya de polémicas forzadas, basta ya de crear problemas, enfrentemos los problemas reales.

- No vengo a insultar al presidente, vengo a ganarle.

- Nadie tiene derecho a decir que esto no tiene arreglo porque lo tiene, y lo vamos arreglar todos los españoles juntos.

- Hay que asumir las críticas, yo el primero. Hacia mí vendrán de todas partes, pero que nadie cuente conmigo para participar en ese entretenimiento infantil en el que ha degenerado la política española.

Pactos:

- Para dejar de ocultar a los españoles lo que les incumbe, adoptar las soluciones urge y (El Gobierno) nos encontrará. Es muy fácil, estamos en la Constitución, en el interés general y en el sentido estado, ahí siempre nos localizarán, es bien fácil.

VOX:

- No vamos a ser el PP que quieren otros partidos. No. Nos está esperando un Gobierno que, ese sí, es el que quiere la mayoría de los españoles.

España:

- Si en el día a día convivimos con normalidad millones de ciudadanos con gente que piensa de forma distinta y vota de forma distinta, por qué los partidos no podemos hablar.

- Dejemos de ser más españoles que nadie, más patriotas que nadie esta es la España de todos.

- Tengo orgullo de ser español, quien quiera servir a España debe querer a España. Querer a España es que se te erice la piel cuando oyes el himno de España.

- Creo en la lengua común de todos los españoles y en todas las lenguas que se hablan en España.

- No me gustan las etiquetas, guárdense sus carnés de demócratas, de españoles y de patriotas, guárdense las soflamas y empecemos de una vez a trabajar como adultos.

Política exterior:

- La política exterior no es cosa de un hombre, sino de todos los españoles, para eso garantizamos nuestro apoyo al Gobierno.

Unión Europea:

- La Unión Europea es sinónimo de paz, concordia, cohesión y fraternidad y tiene enemigos, interiores y exteriores, que demuestran lo importante que es defenderla de las amenazas de sus enemigos.

Felipe VI:

- Respeto al jefe del Estado y reivindico sus aportaciones a la nación, sin ninguna duda, sin ningún matiz, sin enmiendas.

Personal:

- No soy nuevo, ni un desconocido ni una incógnita... Un tío que cumplió 60 tacos no está para bromas.

- Si tengo que dejar Galicia tras trece años recibiendo la confianza mayoritaria de los gallegos no es para un juego, vengo a hacer una política seria; si no, no hubiera venido.

- A diferencia de mis críticos, yo a veces no acierto, no soy infalible, pero soy tenaz y no voy a parar para aportar las soluciones para que los españoles puedan recuperar un Gobierno del que fiarse.

Ucrania:

- La democracia, la libertad y la paz no se defienden solas, siempre tienen enemigos, en España y ahora en Ucrania, por eso hay que defenderlas y por eso vamos a seguir con ellos: vuestro pueblo es hoy nuestro pueblo.