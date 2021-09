El duelo en los supervivientes de suicidio: «Los porqués no me dejan vivir»

Por cada muerte por suicidio, hay seis afectados. El duelo por este fallecimiento es un proceso "largo" y "doloroso", pero también un tabú social para el que familiares y expertos reclaman más visibilidad en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora mañana viernes 10 de septiembre.

Cada dos horas y media una persona se suicida en España. Entre los jóvenes de 15 a 29 años el suicidio es la principal causa de muerte no natural, y las tentativas de suicidio en esta población han aumentado un 250 por ciento en 2020, un dato que los expertos relacionan con el impacto de la covid-19 en la salud mental de la población y en especial de los jóvenes.

El hijo de Charo Venegas tenía 22 años cuando se quitó la vida. Su madre lo recuerda como un chico sin problemas, que se había mudado hacía poco a otra ciudad, estudiaba Trabajo Social y tenía planes de futuro.

Charo relata a Efe que, cuando recibió la noticia del fallecimiento, no recibió ninguna atención psicológica ni al llegar al hospital ni en los días posteriores: "Ahí no había nadie", recuerda la mujer, "sólo dos o tres médicos que me lo dijeron con las mejores palabras".

"Es una muerte que no avisa", explica la psicóloga del Hospital de Sant Pau de Barcelona, Thais Tiana, quien asegura que en estos casos los mayores afectados son los "supervivientes" (nombre con el que se denomina al entorno de la víctima), que son los que más desamparados se encuentran.