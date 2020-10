El Gobierno descarta una subida de impuestos a la clase media

Montero ha confirmado que para el año 2021 la "voluntad" del Ejecutivo es actualizar las pensiones con el IPC, aunque no ha precisado el incremento previsto.

La portavoz del Gobierno ha confirmado que el borrador con la propuesta fiscal de PSOE y Unidas Podemos "prácticamente está ya", aunque queda "algún fleco" a dialogar, con la intención de aprobar el proyecto de Presupuestos durante el mes de octubre, para llegar "inmediatamente" a la Cámara y poder entrar en vigor, "si todo va normal", con los procedimientos del Congreso "en los primeros días de enero".

De esta forma, los Presupuestos de 2018 actualmente en vigor podrían volver a prorrogarse por un periodo corto de tiempo por tercer año consecutivo.

En cuanto a los apoyos a los PGE, ha dicho que el Ejecutivo no invitará a "vetos cruzados" y ha pedido "acuerdo" para apoyar el crecimiento con unos PGE "inéditos" ante una situación "inédita", con el fin de aprovechar los recursos y hacer la economía y un país "más resistente y fuerte". "No es importante tanto el quién como el qué", ha apostillado, recordando que no hay los mismos vetos a la hora de tumbar un proyecto o una ley.

Así, ha remarcado la necesidad de las nuevas cuentas como "vehículo" para inyectar 27.000 millones adicionales y poder hacer efectivo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que contempla una inversión de 72.000 millones de euros entre 2021 y 2023 del total del 140.000 millones de fondos europeos que recibirá España hasta el año 2026.

Sobre la previsión de 800.000 puestos de trabajo en el trienio, Montero ha aclarado que es la previsión relativa a la generación de empleos que se podrían crear con la puesta en marcha de los proyectos financiados con dichos fondos.