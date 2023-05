El Gobierno pagará la mitad de interrail europeo a jóvenes y hará uno español

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado en un mitin en Murcia que el próximo Consejo de Ministros aprueba el martes un descuento del 50 % para que jóvenes de 18 a 30 años puedan hacer a mitad de precio el interrail europeo y la creación de un circuito español de esas características con rebaja para ese colectivo del 90 % en el precio del tren y bus de concesión estatal y del 50 % en el AVE.

"Se lo merecen después de esta pandemia" y "para que conozcan todas las regiones, fomentar el turismo y el conocimiento del patrimonio cultural e histórico", ha dicho ante unas 4.200 personas en el pabellón deportivo Príncipe de Asturias al enmarcar esta medida señalando que quiere poner a los jóvenes en el centro de las prioridades de su Ejecutivo en vivienda, educación y empleo, "hoy con mínimos históricos en paro juvenil, por una emancipación más temprana".

Por otro lado, ha anunciado también que el próximo lunes 8 ha convocado a los principales empresarios de la construcción y agentes implicados en el sector para dar un impulso a la construcción de viviendas protegidas.

En este contexto, ha recordado que son hoy menos de un 3 % las que hay de este tipo en España, pero su Gobierno se ha propuesto incrementar su número un 50 % en los próximos años con el objetivo de alcanzar la media europea del 9 %, aunque su voluntad es llegar al 20 % del parque de vivienda protegida que tienen los países más avanzados en este terreno.

"Mientras que el PP habla de suelo, nosotros de vivienda; ellos, de pelotazo y bien de lujo, nosotros, de derecho constitucional", ha afirmado antes de argumentar que no es cierto que se resuelva el problema construyendo más vivienda de precio libre como defiende el presidente del partido en la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sino más protegida, con el objetivo de contener el precio de todo el parque en general.

Sánchez ha hecho un repaso a la gestión de su Ejecutivo con algunas críticas a la oposición que ha rematado señalando que "el futuro siempre da la razón al progreso": sanidad universal, sistema de pensiones y educativo, matrimonio igualitario, aborto, eutanasia, ingreso mínimo vital, leyes de ciencia y formación profesional, ... eso "no es felipismo, no es zapaterismo, no es sanchismo, es socialismo".

El 47 % de aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) durante su mandato, la subida de las pensiones, del ingreso mínimo vital (IMV) un 15 %, las creación de empleo "sin precedentes" tras la reforma pactada con agentes sociales y ahora un acuerdo salarial entre sindicatos y patronal que garantiza "la paz social son un éxito de país, pese a los agoreros de siempre que predican un apocalipsis que nunca llega".

Según sus palabras, "no tienen que ver con curanderos ni falsos milagros ni telepredicadores, sino que son rigor y buena gestión económica, del empleo y las políticas sociales" y la subida de SMI, IMV y pensiones no han hecho insostenibles las cuentas públicas, sino por el contrario creado empleo con cifras récord, reducido el déficit de la Seguridad Social y garantizar su sostenibiidad.

Por eso, el jefe del ejecutivo ha recomendado al PP que "si su bola de cristal está en período de devolución, la devuelva, porque no da una".

Ha sostenido parafraseando su lema de precampaña que el suyo es el Gobierno que defiende lo que piensa la gente y compromete 2.200 millones de euros en becas de estudio y pone en el sistema 90.000 sanitarios más, no 3.000 menos como se encontró en 2018 cuando llegó a La Moncloa tras la moción de censura.

Por eso, tras la declaración del fin de la emergencia mundial por covid 3 años después su inicio, anunciada este viernes por la OMS, "con tantos compatriotas por desgracia fallecidos, el mejor homenaje a las víctimas es nunca más debilitar el sistema sanitario y científico de España".

Para el capítulo local ha dejado su compromiso con la financiación de un tercio de la inversión para la ampliación del recorrido del tranvía en Murcia capital y para el autonómico, el balance de 19.000 millones transferidos al Gobierno regional en 5 años, un 40 % más, y un 26 % más de los fondos correspondientes a la financiación autonómica durante su mandato.

También los 480 millones para el Mar Menor, medidas fiscales contra la sequía, rebajas en seguros y precio del agua desalinizada y adelanto de parte de los fondos de la Política Agraria Común para facilitar liquidez a los agricultores.