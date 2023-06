El Orgullo Crítico: «No es una fiesta, es protesta»

Unas 10.000 personas se han congregado este miércoles en el Orgullo Crítico de Madrid según la Delegación del Gobierno, una cita en la que cada 28 de junio, Día del Orgullo LGTBI+, parte del colectivo exige la repolitización de una celebración que, consideran, ha perdido su esencia reivindicativa para convertirse en una fiesta capitalista y mercantilizada.

«No es una fiesta, es una protesta» es uno de los lemas que más se ha podido escuchar durante la marcha, que ha recorrido la calle Bravo Murillo de la capital, marcando distancia con la manifestación estatal, el MADO, que este año se celebra el próximo sábado 1 de julio.

Entre otras cuestiones, el Orgullo Crítico protesta contra la comercialización y mercantilización del 28 de junio. Uno de sus objetivos es que no se pierda el sentido conmemorativo de la fecha, que recuerda las revueltas de 1969 del bar Stonewall Inn de Nueva York, donde, tras una redada policial, el colectivo LGTBI+ protagonizó unas marchas por sus derechos que duraron días.

Así, la plataforma organizadora de está manifestación alternativa defiende que el Orgullo «no puede estar patrocinado por empresas», a quienes acusa de hacer «pinkwashing», es decir, las prácticas realizadas por ciertas compañías para lavar su imagen y ser percibidas como aliados del colectivo LGTBI+.

«Defendemos un Orgullo de clase, anticapitalista, antirracista, anticapacitista, que lucha contra el capitalismo, el colonialismo y el cisheteropatriarcado» sostiene el Orgullo Crítico.

Al finalizar la marcha, la organización ha leído un manifiesto en la que ha asegurado que sus intereses «definitivamente no son los del MADO», que, a su parecer, «instrumentaliza una lucha que tanto nos ha costado pavimentar en macrofiestas despolitizadas en beneficio de multinacionales».

El manifiesto también ha criticado que la ley LGTBI y trans se haya «olvidado» de las personas no binarias, asexuales e intersex, y ha avisado del peligro del aumento de los discursos de odio y del auge de la ultraderecha.

«Estamos viviendo un momento donde discursos que nos atacan de forma directa están legitimados dentro de las políticas institucionales y eso se transmite en las calles y se hace presente y visible en las agresiones y violencias que sufrimos», ha lamentado la organización.

No obstante, también se han esgrimido recriminaciones contra la izquierda. «Entre unos atacando abiertamente y otros que no nos defienden pero piden votarles en nombre del miedo, no nos queda otra que luchar en las calles, porque las urnas no nos ayudan», subraya el manifiesto.

A los políticos les han pedido que dejen de usar al colectivo LGTBI+ «como moneda de cambio» y les han avisado de que no darán «ni un paso atrás» en la visibilización de sus identidades ni en la calle, ni en los centros educativos y sanitarios, ni en la legislación.

Los manifestantes también han mostrado su apoyo expreso a las personas transgénero con eslóganes como «ni un paso atrás en los derechos trans» y banderas rosas, azules y blancas.

En esta línea, se han lanzado cantos críticos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que recientemente ha anunciado que modificará la ley trans madrileña.

«La lucha sigue cueste lo que cueste», se ha escuchado también durante todo el recorrido, que un año más ha logrado desviar el foco de la fiesta que estos días vive el barrio de Chueca aunque sea por unas horas.