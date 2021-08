El peligro de la nueva variante lambda llega a España

Investigadores de la Universidad de Tokio han alertado sobre la «amenaza potencial para la humanidad» que puede suponer la variante lambda de la covid19, también conocida como «andina».

La preocupación viene también por que, bajo ciertas condiciones, esta variante del SARS-CoV-2 «se ha extendido más rápidamente que la delta», aunque no hay una cifra exacta sobre su capacidad de propagación y su letalidad en comparación con otras.

La variante lamba surge en el Perú en diciembre de 2020 aunque su rastro también es posible situarlo un mes antes en Argentina. La variante se está propagando rápidamente por otros países de Sudamérica como Chile o Ecuador, y el resto del mundo está presente en otros 26 países.

El portavoz de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología (SEIMC), Julián Olalla, ha animado a "vacunar más" y reducir los contactos para evitar que los contagios de coronavirus tengan "una traducción en ingresos y en mortalidad no solo por covid, sino por todo lo que va a dejar de hacerse, porque la covid paraliza los hospitales".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha advertido de que la evolución de la pandemia "no es buena" ya que se están dando tasas de incidencia "muy altas" en el Estado, lo que se traduce en mayores ingresos hospitalarios.

En este contexto, ha animado a que "no quede ni una sola vacuna sin poner" porque, si no se logra "vacunar más" a la población, tendrá "una traducción en ingresos y en mortalidad no solo por covid sino por todo lo que va a dejar de hacerse, porque la covid paraliza los hospitales".

Asimismo, ha señalado que posiblemente habrá que "ir a dosis de refuerzo en un futuro" aunque en este momento se desconoce cuándo o a qué colectivos, y habrá que "ir tomando decisiones" en función de los datos que se vayan dando.

El portavoz de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología ha apuntado que "muy probablemente el virus haya llegado para quedarse", pero se espera que "esto se dimensione a unas magnitudes mucho más modestas en un tiempo de uno o dos años". "Cuando pase este impacto, nos tendremos que enfrentar a las secuelas del covid, como el 'long covid'", ha explicado.