El perfil de Gimeno: «Hacer el mal a su pareja va por encima de su consideración como padre»

El perfil de Tomás Gimeno, el padre que presuntamente ha matado sus dos hijas en Tenerife, respondería a "un tipo de trastorno de personalidad narcisista con un componente psicopático detrás, en el sentido de percibir la realidad como su fuese una amenaza para él", tal y como ha asegurado el experto en Neuropsicología y Psicofarmacología, el doctor Amable Cima.

El profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, Amable Cima, ha explicado en declaraciones a Europa Press televisión, que este perfil "considera que las situaciones no pueden ser malas para él, sino que de alguna forma es como si creyera que merece un trato especial y, por tanto, cuando ese trato especial no es real o no se cubre, puede tener reacciones no esperadas".

El doctor Cima ha asegurado que "estas personas con personalidades complejas puede producir una disociación", que correspondería a esas dos caras diferentes con las que han definido su entorno a Gimeno, y "tienen que ver con su estructura de personalidad".

"Es decir en el contexto familiar pueden tener un comportamiento agresivo de exigencia a la pareja o a los hijos y cuando salen de casa son personas estupendas y fantásticas, basado fundamentalmente en esa idea del sentimiento de inferioridad".

Según el experto "esa faceta problemática o conflictiva estaría ahí de siempre", "pero hay situaciones que de alguna forma liberan y desencadenan esa desconexión".

"Si partimos de esa idea de un componente de personalidad más narcisista o con cierto componente con rasgos psicopáticos, esa idea de 'rompes conmigo' como si fuese algo injusto, hace que crea en una injusticia que puede desencadenar respuestas más agresivas".