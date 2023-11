El PNV pide al PP «que no les tocan las narices» o revelará lo que les ofreció en la investidura

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha advertido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no revelará lo que les ofreció a su partido para apoyar su investidura "si no les tocan las narices".

Antes de la reunión que se ha celebrado en la sede de Sabin Etxea de Bilbao entre los máximos representantes del PNV y de Junts, en una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, Esteban ha manifestado que con el PP "no hubo negociación como tal" antes de la fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo porque los 'populares' necesitaban los votos de Vox, además para toda la legislatura.

"Negociación no hubo, pero todo el mundo sabe que ellos fueron muy insistentes en que querían reunirse con nosotros, incluso hay fotos de reuniones mías también con Cuca Gamarra, y más reuniones que se hicieron por educación, y también llamadas insistentes. Y en las llamadas, si alguien quiere convencer al otro, se hacen ofertas, y hubo ofertas que serían llamativas", ha insistido.

El portavoz del Grupo Vasco en la Cámara Baja ha dicho que no pensaba referirse al PP en el debate de investidura de Pedro Sánchez, pero Feijóo "tiene una pequeña obsesión" y siempre "saca al PNV por aquí y por allá" en sus intervenciones. "Ya está bien", ha dicho.

En este sentido, se ha referido a las declaraciones de los 'populares' en las que se "rasgan las vestiduras" porque parece que "aquí se rompe todo", para apuntar que los jeltzales también podrían hablar de lo que les han ofertado ellos.

"Podría ser llamativo. Lo voy a decir muy claro: si no me tocan las narices, no lo voy a decir, porque creo que hay que mantener una discreción, pero que no nos toquen las narices, eso también lo digo claro", ha advertido.

Aitor Esteban ha dicho que el presidente del PP "quizá está acostumbrado a sus mayorías absolutas en Galicia", pero ahora está en Madrid y debe afrontar "debates complicados" con "mayorías complicadas". "Desde luego, con la forma que tiene de intervenir y de dirigirse a los demás, no está haciendo muchos amigos", ha aseverado.