El PSOE perdona 15.000 millones a Cataluña para que Sánchez sea presidente

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que con el acuerdo entre su partido y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, que incluye el compromiso por parte de Moncloa de condonar a la Generalitat hasta 15.000 millones de euros de deuda del Fondo de Liquidez Autonómico, hoy "quien gana es Cataluña".

Junqueras ha comparecido en rueda de prensa en la sede del partido en Barcelona para dar explicaciones sobre el acuerdo firmado con el PSOE y que él mismo ha sellado junto al ministro de Presidencia en funciones y miembro del equipo negociador del PSOE, Félix Bolaños.

"Hoy quien gana es Cataluña", ha afirmado el presidente de ERC en el inicio de su intervención, convencido de que los republicanos han amarrado beneficios para el "bienestar" de los ciudadanos de Cataluña y garantías de que "donde durante tiempo se ha impuesto la injusticia, ahora brille la justicia".

Junqueras ha celebrado, por ejemplo, que se haya pactado una amnistía "para todo el mundo, sin exclusiones ni excepciones, para todos los que están implicados o participaron en las consultas del 9-N o el 1-O, para los del Tsunami y los CDR, para todos los que participaron en algún acto de protesta contra las sentencias".

Como también Cataluña gana, ha proseguido, con el acuerdo para dar continuidad a la mesa de negociación entre ambos gobiernos, aunque de forma paralela se creará un espacio negociador entre los dos partidos que contará con una figura de "reconocido prestigio" que acompañará y verificará los acuerdos.

"La mesa de negociación debe ser entre los dos gobiernos, porque quien debe negociar en nombre de Cataluña es el Govern, no algunos partidos en particular. Al mismo tiempo, si otros espacios políticos creen oportuno que exista una mesa de diálogo o negociación entre partidos, es evidente que no nos opondremos", ha apuntado.