El PSOE quiere la fórmula de los ayuntamientos o las dobles vueltas para evitar «bloqueos»

"Una de las primeras cosas que dijimos (tras las elecciones generales) es: tendamos la mano al PP, que ya planteó la modificación del artículo 99 , sobre todo pensando en los ciudadanos, que votan para que exista gobierno, no para que haya coaliciones", ha apuntado.

Fue el propio Sánchez el que, el pasado mes de julio, adelantó que el primer acuerdo de país que realizaría el PSOE tras poner en marcha la legislatura sería la reforma del artículo para impedir que se bloquease su investidura.

El jefe del Ejecutivo en funciones puso de ejemplo entonces a los ayuntamientos españoles, en los que gobierna la lista más votada en el caso de no alcanzarse un acuerdo previo. A su juicio, no tiene sentido que no suceda lo mismo en la investidura del presidente.

La vicepresidenta del Ejecutivo ha ido más allá y ha puesto de ejemplo el sistema de doble vuelta utilizado en países del entorno europeo como Francia o Portugal, donde se necesita una segunda votación entre los dos candidatos con más votos.

"En esos países esto está aceptado porque saben que en un primer momento se arrojan resultados que no son manejables", ha aseverado Calvo, para después pedir al resto de partidos políticos una reflexión sobre "esta situación".

En definitiva, para Carmen Calvo es "razonable" plantear una modificación del ordenamiento español para abordar "un cuadro más complejo" que, a su juicio, se inició "hace cinco años" cuando irrumpieron en el panorama Podemos y Ciudadanos.