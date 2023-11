El PSOE quiere registrar hoy la ley de amnistía para que la firmen sus socios

Desde Ferraz señalan que no tienen "prisa" para presentar la norma y apuntan como fecha probable al próximo lunes, la víspera de la reunión semanal de la Mesa del Congreso, que es el órgano donde la iniciativa debe pasar su primer filtro. La ley de amnistía que promovieron los independentistas en 2021 murió en esa reunión de la Mesa porque los letrados y el PSOE consideraban el texto como inconstitucional.

Por tanto, esperan que la iniciativa la presenten conjuntamente con Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu y BNG, todos los socios de investidura a excepción de Coalición Canaria, que ya ha cerrado un acuerdo para hacer presidente al candidato socialista, Pedro Sánchez, aunque no está a favor de la amnistía.

Auque no ha dado fechas concretas, afirma que "tan pronto como esté el texto definitivo" hablarán con el resto de grupos parlamentarios que apoyan la ley y en ese momento la presentarán en el Congreso para su tramitación. Respecto a la fecha de la investidura, no ha dado un día concreto, pero ha deslizado que será la semana que viene.

Bolaños ha indicado que hay dos momentos sustanciales, la consulta del año 2014 y el referéndum de 2017, ambos declarados inconstitucionales, según ha mencionado. Sin embargo, antes de esas fechas hubo "actos preparatorios" de esas consultas y por eso han decidido establecer un plazo desde el año 2012 hasta el 2023.

El ministro no ha aclarado si esta ley va a beneficiar a la presidenta de Junts, Laura Borrás, que fue condenada a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por delitos de prevaricación y falsedad documental.

Al ser cuestionado al respecto, ha indicado que la ley no está hecha "para beneficiar o no beneficiar a ninguna persona" en concreto, aunque ha remarcado que han de ser causas vinculadas o relacionadas con el proceso soberanista. "Lo que esté dentro del proceso soberanista será amnistiado y lo que esté fuera pues no lo será", aunque ha dejado claro que eso lo debe decidir un juez.