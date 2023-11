El rey emérito llega a Sanxenxo en su sexta visita desde que vive en Abu Dhabi

La de esta semana será la sexta visita a Sanxenxo de Juan Carlos I desde que trasladó su residencia a Abu Dabi en 2020. Como en las anteriores ocasiones, se alojará en casa de su amigo Pedro Campos.

Su última estancia fue entre el 25 de septiembre y el 2 de octubre. Esos días, Juan Carlos I disfrutó de la visita de varios familiares, entre ellos su hermana Margarita, sus sobrinos Alfonso y María Zurita, y su hija la infanta Elena.

En aquella ocasión, el emérito no vio a su hijo pese a que llegaron a estar a escasos 15 kilómetros el uno del otro, ya que Felipe VI participó en la apertura del V Foro La Toja-Vínculo Atlántico en la Illa da Toxa, en O Grove.

Después de su última vez en Sanxenxo, el ex jefe de Estado estuvo en España en una ocasión más. Fueron apenas unas horas, para acudir a la cena privada por el 18 cumpleaños de la princesa Leonor, el pasado 31 de octubre en el Palacio de El Pardo. No obstante, Juan Carlos I no asistió, igual que la reina emérita Sofía, al acto de jura de la Constitución que hizo la heredera al trono en el Congreso de los Diputados.