El virus sigue al alza con un brote en Málaga y casos de ómicron en Mallorca

Los datos reportados este lunes por algunas comunidades reafirman la tendencia al alza de nuevos contagios, en una jornada en la que ascienden a 68 el número de profesionales del Hospital Regional Universitario de Málaga afectados por covid y en la que se han detectado también nuevos casos de ómicron en Mallorca.

La gran mayoría de estos sanitarios, que trabajan en la Unidad de Cuidados Intensivos de este centro hospitalario de la capital malagueña, son asintomáticos o presentan un cuadro catarral leve, según han informado a Efe fuentes sanitarias.

Todo parece indicar que este brote pudo haberse producido durante una comida de Navidad celebrada hace menos de una semana y a la que acudieron unas 170 personas, todas ellas negativas tras el test de antígenos que se realizaron el 1 de diciembre, por lo que se estudia si los contagios se produjeron días antes a esa comida.

Por su parte, el Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario Son Espases de Palma ha confirmado hoy cuatro nuevos casos de la variante ómicron del virus de la covid en Mallorca: tres de una familia y un cuarto de un viajero de Sudáfrica, por lo que ya son seis los detectados en la isla.

No obstante, en las Islas Baleares no hay por el momento transmisión comunitaria de ómicron, han subrayado la Consellería de Salud, que ha matizado que esto se produce cuando se registran nuevos casos fuera de los brotes localizados, lo que por ahora no se ha producido en el archipiélago.

Mientras tanto, algunos dirigentes políticos han aprovechado la celebración del 43 aniversario de la Constitución Española para mandar mensajes a la población con respecto a la situación sanitaria en el país.

Es el caso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha asegurado que, pese al repunte de casos, España cuenta con mayores garantías frente a la pandemia que el año pasado tanto para afrontar las navidades como para atravesar el invierno, especialmente por el avance de la vacunación, con casi el 90% de la población diana protegida contra el virus.

Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado su "responsabilidad" antes las imágenes de aglomeraciones en la capital durante este puente, y ha señalado que son los ayuntamientos los que tienen que "poner medidas".

También ha remarcado que la evolución de la pandemia en la región es "tranquila", por lo que no se plantea tomar restricciones nuevas más que incidir en la "vacunación" y en la responsabilidad "de todos", además de recordar que el 15 de diciembre pondrán en marcha una campaña de "macrotest" en la región.

Sobre otras aglomeraciones, la Junta de Castilla y León ha abierto una investigación para dilucidar posibles responsabilidades ante la celebración multitudinaria de un concierto en Valladolid en la que la gran mayoría de asistentes, según se ha publicado a través de redes sociales, no hacían uso de las mascarillas.

Y es que la situación de esta sexta ola sigue una jornada más arrojando datos que confirman esa tendencia al alza en los marcadores epidémicos de prácticamente todas las Comunidades Autónomas.

En Cataluña se ha contabilizado un total de 2.143 nuevos casos confirmados y un muerto en las últimas 24 horas, en las que ha aumentado el número de pacientes ingresados en los hospitales (748 en total, 28 más que ayer) y en las UCI (181 y cuatro más que en la víspera).

También sube considerablemente el riesgo de rebrote: 27 puntos en las últimas 24 horas, hasta situarse en 424, superando así los 384 puntos que fueron el máximo en la cuarta ola el pasado 12 de abril.

En Andalucía se han diagnosticado 1.638 nuevos casos en las últimas horas y tres fallecimientos. La tasa de incidencia en esta comunidad ha subido diez puntos y medio en los últimos días y se eleva a 135,79 casos por cada cien mil habitantes.

La incidencia en Euskadi también sigue aumentando de manera importante y se encuentra ya en los 724,7 casos por 100.000 habitantes en 14 días, una evolución de la pandemia que ha provocado 19 muertes en una semana y mantiene ya a 70 pacientes en camas UCI.

En Castilla y León también se roza esa cifra (70) de enfermos ingresados en unidades de críticos de la regiónm según ha desvelado este lunes el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea.

Aragón ha notificado 384 contagios correspondientes a este domingo, 224 menos que un día antes y 146 más que hace una semana, y un aumento en las hospitalizaciones hasta 273 pacientes, 19 más en las últimas 24 horas.

Cantabria ha sumado en las últimas horas un fallecimiento, nueve hospitalizados más (55) y un ligero aumento en el número de ingresados en UCI (de 12 a 14); y La Rioja se ha quedado este lunes al borde de los 700 casos activos, con 699, tras un nuevo incremento en 7 respecto a la jornada anterior y más de 90 por encima del inicio del puente de la Constitución y la Inmaculada.

En Murcia, donde se han diagnosticado 160 nuevos contagios, la incidencia acumulada a 14 días se ha sextuplicado en el último mes; mientras que Navarra ha experimentado un evidente descenso en el número de casos positivos al pasar de 609 a 431.

En Baleares se han diagnosticado en los últimos tres días un total de 1.166 casos: 427 el viernes, 360 el sábado y 379 este domingo; y la Ciudad Autónoma de Ceuta sigue empeorando las cifras de covid hasta el punto de superar ya los 160 casos por 100.000 habitantes pero no ha aumentado la presión hospitalaria.