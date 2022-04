Escrivá avanza la creación de 150.000 empleos hasta abril pese a la guerra

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha avanzado que el mercado laboral mantiene "buen ritmo" en abril y que el primer cuatrimestre del año terminará con unos 150.000 empleos más en términos desestacionalizados sin apenas impacto de la guerra de Ucrania.

En una entrevista con EFE, Escrivá ha apuntado que "está siendo un buen abril" y que sigue sin percibirse que la guerra de Ucrania y sus consecuencias afecten de forma "significativa a la creación de empleo".

La Seguridad Social cerró el primer trimestre con una creación de 119.000 empleos en esos términos desestacionalizados, es decir ajustados de componentes estacionales, por lo que en abril, con el empuje de la Semana Santa, se sumarían unos 30.000 afiliados más.

"Podemos terminar el primer cuatrimestre del año con una cifra de creación de empleo (...) en términos desestacionalizados en unos 150.000 empleos más, si lo elevamos a nivel anual son cifras grandes", prevé Escrivá, que recuerda que es una evolución similar a la de años de dinamismo laboral prepandemia, es decir del periodo 2016-2019.

"Por ahora no se nota (el impacto de la guerra de Ucrania) lo que no quiere decir que no estemos muy vigilantes", incide Escrivá, que recuerda que estos datos se enmarcan en el fin desde el 1 de abril del esquema extraordinario del ERTE covid y de algunas prestaciones para autónomos.

"Estamos viendo algunos expedientes del ERTE ETOP", dice el ministro en referencia a los originados por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

"(Son) empresas con alguna dificultad transitoria por problemas de suministro o de caída transitoria de demanda pero son pequeños, no son macroeconómicamente muy relevantes", añade.

A cierre de marzo, había 96.603 trabajadores en un ERTE, con cerca de 80.000 en modalidades covid y el resto en otros expedientes. Más de 3,4 millones de trabajadores llegaron a estar en un ERTE en el peor momento de la pandemia.

"Recuerden aquellos agoreros que decían que cuando se acaben los ERTE vamos a ver situaciones (...) se han acabado y no está mostrándose ningún efecto negativo en el mercado de trabajo ni en los autónomos", reflexiona.

"No estamos viendo que ningún otro sector económico después de la dureza de la pandemia esté en proceso de reestructuración significativo", destaca Escrivá, tras señalar la situación de las agencias de viajes, para las que se ha habilitado un mecanismo Red específico, una nueva modalidad de un ERTE recogida en la reforma laboral para afrontar situaciones de crisis general o sectorial.

EL ACUERDO SALARIAL ENTRE SINDICATOS Y PATRONAL "ES DESEABLE"

También vinculado con el mercado laboral, Escrivá subraya que sería "deseable" que patronal y sindicatos alcanzaran un acuerdo de recomendación salarial en el marco de la negociación para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y en la que, por el momento, las posturas de los agentes sociales están alejadas.

Sobre las pensiones, el ministro es claro en que, tal y como se consensuó en el marco del Pacto de Toledo, "hay que mantener en todas las circunstancias el poder adquisitivo de las pensiones".

"Por eso hay una ley vigente dese el 1 de enero con una fórmula y mecanismo automático que obviamente se va a aplicar", reitera el titular de Inclusión y Seguridad Social.

"BUSCAMOS ACERCAR POSTURAS ENTRE AUTÓNOMOS"

Sobre otra de las negociaciones pendientes de su departamento, la del sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos, Escrivá subraya que su posición es buscar el equilibro entre los representantes de un colectivo muy heterogéneo.

"Estas reformas requieren un acuerdo amplio", indica.

Dentro del acuerdo de pensiones de julio del año pasado sellado entre el Gobierno y los agentes sociales se incluía avanzar en un sistema de cotización por ingresos reales para los trabajadores autónomos.

Tras varias reuniones y propuestas cruzadas, las posturas de las asociaciones siguen alejadas con ATA (integrada en la CEOE) contraria a avanzar hacia un nuevo sistema tal y como se plantea desde el Ministerio, mientras que UPTA y Uatae (cercanas a los sindicatos) piden cambios más rápidos y ambiciosos.

Cuestionado por si se podrían alargar los plazos en este punto, el ministro asegura que no descarta nada, pero que se sigue buscando que los autónomos "acerquen posturas entre ellos".