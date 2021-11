España endurece los controles en las entradas ante la nueva variante ómicron

España, sin ningún caso detectado por ahora de la variante ómicron, ha endurecido los controles en las entradas para los viajeros de varios países africanos, que deberán presentar una prueba negativa aun estando vacunados, y a los de Reino Unido, que ya solo podrán ingresar con el certificado de vacunación.

Este sábado, el BOE ha publicado dos disposiciones generales, una del Ministerio de Sanidad y otra de Interior, que limita los requisitos para poder entrar a personas de Reino Unido, Irlanda del Norte, Namibia, Botsuana, Esuatini/Suazilandia, Lesoto, Mozambique, Sudáfrica y Zimbabue.

Por una parte, las que vengan de los países en riesgo alto deberán aportar a partir de este sábado una prueba diagnóstica de Sars-CoV-2 con resultado negativo realizada como máximo 72 horas antes de la llegada, independientemente de si están o no vacunadas o hayan pasado la enfermedad.

Así consta en la disposición general de la orden de la Dirección General de Salud Pública que Sanidad justifica en la nueva variante ómicron detectada en Sudáfrica, que "presenta numerosas mutaciones relacionadas con un posible aumento en la transmisibilidad y en la disminución de la capacidad de neutralización por parte de los anticuerpos".

"Esta nueva situación -argumenta- pone de manifiesto la necesidad de disponer de un mecanismo ágil que permita la adopción de medidas adicionales de control sanitario a las personas procedentes de países de alto riesgo por un empeoramiento importante de su situación epidemiológica o en los que se hayan detectado variantes de especial preocupación".

La lista de países en riesgo y en alto riesgo se actualiza cada semana; la actual, que estará en vigor hasta las 24:00 horas del domingo 28 de noviembre, considera de alto riesgo a Namibia, Botsuana, Suazilandia, Lesoto, Mozambique, Sudáfrica y Zimbabue.

A los que son de riesgo se les requiere el certificado de vacunación, una prueba diagnóstica con resultado negativo o la confirmación de que ha superado la enfermedad; en esta situación se encuentran 27 países europeos al completo y varias zonas de Italia y Finlandia.

Mientras, a los que no están incluidos en estas listas y que no sean terceros países, no se les requerirá documento con requisito sanitario alguno.

Los ciudadanos de terceros países están sometidos a una restricción temporal de los viajes no esenciales en toda la UE, que en España quedan regulados por una orden del Ministerio del Interior que este sábado también ha publicado una actualización.

De acuerdo con ella, a partir del miércoles 1 de diciembre, España solo permitirá la entrada de personas procedentes de Reino Unido e Irlanda del Norte con certificado de vacunación y no con pruebas diagnósticas negativas de covid o de haber superado la enfermedad como admitía hasta ahora.

A partir de esa fecha, por tanto, se podrá denegar la entrada a viajeros procedentes de estos países que no estén provistos "de un certificado de vacunación que el Ministerio de Sanidad reconozca con este fin, previa comprobación por las autoridades sanitarias, así como los menores acompañantes a los que el Ministerio de Sanidad extienda los efectos".

La resolución suprime a Namibia del listado de terceros países exentos de la restricción de viaje temporal a la UE "en vista de que figura entre los países con respecto a los cuales los Estados miembros consideran pertinente aumentar las precauciones".

De esta forma, el listado de terceros países que no se ven afectados por estas restricciones se reduce a Argentina, Australia, Baréin, Canadá, Chile, Colombia, Indonesia, Jordania, Kuwait, Nueva Zelanda, Perú, Qatar, Ruanda, Arabia Saudí, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay y China, además de las regiones de Hong Kong y Macao y Taiwán.

"La aparición de nuevas variantes del agente causante de la enfermedad obliga en estos momentos a incrementar las restricciones de viaje", argumenta el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska en la disposición general que "surtirá efectos" hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre.

A estas medidas se sumará este martes, cuando lo apruebe el Consejo de Ministros, la restricción de los vuelos procedentes de Sudáfrica y Bostuana como han hecho otros países, si bien la ministra de Sanidad, Carolina Darias, apuntó que la lista podría ampliarse.



Italia detecta un caso «atribuible» a la variante «ómicron«

El Instituto Superior de Sanidad (ISS) de Italia informó hoy que ha localizado un caso «atribuible» a la cepa «ómicron« del coronavirus detectada en Sudáfrica y que está sometiendo la prueba a una nueva confirmación, según un comunicado.

El genoma de este paciente ha sido secuenciado en el laboratorio de Microbiología clínica, virología y diagnóstica del Hospital Sacco de Milán (norte), con una prueba de una persona llegada de Mozambique y residente en la región de Campania (sur).

El paciente presenta buenas condiciones de salud, al igual que sus familiares, que algunos han dado positivo a la prueba del Sars-CoV-2 y ya se ha procedido a secuenciar el genoma.

Por el momento no se han detectado contactos positivos de esta persona con otras de Lombardía.

En cualquier caso, el resultado del paciente con la cepa «ómicron« está siendo sometida a una nueva confirmación.

La posibilidad de identificar rápidamente la nueva variante y rastrear los contactos ha sido posible gracias a la plataforma «Icogen», de datos compartidos, que han reconocido «inmediatamente» la presencia de mutaciones en el coronavirus.

El grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha considerado esta cepa como una «variante de riesgo» cuyo avance coincidió con un fuerte aumento de las infecciones en Sudáfrica.

Esta nueva variante preocupa por el alto número de mutaciones que presenta y ha llevado a muchos países a suspender los vuelos y conexiones con África austral.

Es el caso de Italia, que ayer viernes prohibió la entrada en el país a quien haya pasado en los últimos 14 días en ocho naciones africanas como una medida de prevención.

Los países son Sudáfrica, Lesoto, Botsuana, Zimbabue, Malawi, Mozambique, Namibia y Esuatini (antes Suazilandia).



Las autoridades sanitarias británicas han detectado dos casos de personas portadoras de la variante ómicron del coronavirus, que están ahora haciendo cuarentena, informó este sábado el ministro de Sanidad, Sajid Javid.

Javid precisó que los contagios se han identificado en la localidad de Chelmsford, en el condado de Essex, cerca de Londres, y en la ciudad de Nottingham, en el centro de Inglaterra.

El ministro indicó que los dos casos «están conectados» y las dos personas realizan ahora un confinamiento junto con sus familiares mientras se realizan más análisis.

Javid anunció que otros cuatro países se incluirán en la lista de territorios cuyos habitantes, a partir de las 4 GMT del domingo, no pueden viajar al Reino Unido (salvo que sean nacionales británicos, que deben hacer cuarentena en un hotel designado), hasta un total de diez.

El viernes, el Gobierno incluyó en la lista roja a Suráfrica -donde se detectó originalmente la nueva variante-, Namibia, Zimbabue, Botsuana, Lesotho y Eswatini, a lo que ahora se suman Angola, Mozambique, Malaui y Zambia.

«Si alguien ha viajado a estos cuatro países o a cualquier otro de la lista roja en los últimos cuatro días, deben aislarse y hacerse una PCR», afirmó el ministro.

La variante ómicron, que ha llevado a muchos Estados a suspender los vuelos con África austral, preocupa a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por el alto número de mutaciones que presenta, pues en apenas dos semanas se han detectado ya una treintena, con casos confirmados no sólo en Sudáfrica sino también en la vecina Botsuana, en Hong Kong o en Bélgica.>



Alemania confirma dos casos de la variante ómicron

El ministro de Sanidad de Alemania, Klaus Holetschek, ha confirmado dos casos de la variante ómicron del coronavirus en Alemania, concretamente en dos viajeros llegados el 24 de noviembre a Múnich en un vuelo procedente de Sudáfrica.

Los dos pacientes continúan en Baviera, cuya consejería de Sanidad estatal ha confirmado que se encuentran en aislamiento desde el 25 de noviembre tras el positivo por PCR.

Además, las autoridades bávaras contactaron el 24 de noviembre con los pasajeros del vuelo para pedirles que se presentaran en un centro de salud.

Además, todas las personas que hayan llegado desde Sudáfrica en los últimos 14 días deberán limitar de inmediato sus contactos, someterse a una prueba PCR e informar de sus últimos desplazamientos.