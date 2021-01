España sólo ha usado el 30 por ciento de las vacunas adquiridas

Un total de 207.323 personas han sido vacunadas hasta el momento contra la covid-19 en España, 67.984 más que los datos facilitados este pasado martes por el Ministerio de Sanidad, lo que supone un 27,9 por ciento de las 743.925 dosis entregadas a las comunidades autónomas.

Según el balance de Sanidad de este jueves, después del festivo Día de Reyes en el que algunas comunidades no han vacunado, las regiones donde la campaña está más avanzada son Asturias, con un 60,7 por ciento de las dosis recibidas ya administradas; Ceuta, con el 57,3 por ciento, y Galicia, con el 54 %.

A la cola se sitúan Madrid -con 11,5 %-, Cantabria -13,2 por ciento-, y La Rioja -con el 14,5 % inoculado de todas las dosis recibidas-.

De este modo, por encima de la media nacional de vacunación fijada en el 27,9 % se encuentran además Castilla y León (43%), Melilla (42,4 %), Andalucía (38,4 %) y Murcia (28,4 %).

Entretanto, van retrasados sobre la medida nacional también Extremadura (15,2 %), Comunidad Valenciana (19,1 %), Cataluña (20,3 %), Castilla-La Mancha (21,6 %), País Vasco (24,7 %), Baleares ( 24,8), Navarra (25 %), Aragón (26,1 %) y Canarias (26,5 %).

Por número de dosis administradas, la comunidad que más vacunas ha inoculado hasta el momento es Andalucía, con 53.934 dosis de Pfizer/BioNtech, seguida a mucha distancia por Cataluña, con 24.515, y Castilla y León, con 22.103.

En la rueda de prensa para dar cuenta de la evolución de la pandemia, la jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra, ha recordado que hay varias cosas a tener en cuenta como la complejidad en la logística de la distribución del fármaco y el registro de vacunas, que es histórico, y que estos días lo están "afinando y puliendo".

Por eso, ha opinado que la manera de distribuirlas y administrarlas "va a ir cogiendo ritmo" y hay que ser "prudentes en las valoraciones".

Sierra ha destacado que España tiene "muchísima experiencia" y capacidad logística para la vacunación y que junto a las comunidades se ha elaborado una estrategia "absolutamente adecuada y precisa" para asumir el proceso con lo que, según sus palabras, no está previsto que las vacunaciones se hagan fuera del Sistema Nacional de Salud (SNS).

"Creemos que no es necesario", ha agregado la experta, quien ha vuelto a insistir en que el registro de las personas que no se vacunen no es para tomar medidas contra ellas.