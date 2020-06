Europa reabre su frontera a Marruecos y China pero no a EEUU o Rusia

La Unión Europea ha activado este lunes el procedimiento para adoptar formalmente la lista de apenas quince países a los que abrirá su frontera exterior este miércoles, 1 de julio; una lista que se revisará cada dos semanas para adaptarla a la situación epidemiológica y en la que ya aparecen Marruecos y China, pero no Estados Unidos, Cuba, Brasil o Rusia.

La lista de países cuyos nacionales serán los primeros en entrar en la UE incluye a Argelia, Australia, Canadá, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez, Uruguay, Georgia y China, según las fuentes consultadas, que, precisan, en el caso de China el levantamiento del veto estará sujeto a reciprocidad.

El requisito de reciprocidad solo se impone en esta lista a China, aunque hay otros que, como Marruecos, no abrirá su frontera en la misma fecha, en este sentido el documento con los criterios pide que la reciprocidad sea tenida en cuenta de "manera regular" pero que se aplique "caso por caso".

Además, los 27 precisan en el texto de compromiso que los residentes de Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano deberán ser considerados como residentes de la Unión Europea en lo que se refiere al paso fronterizo.

La presidencia de turno de la Unión Europea, que hasta este martes ocupa Croacia, ha lanzado el procedimiento escrito necesario para confirmar el acuerdo, un paso formal necesario ya que durante la pandemia no está siendo posible reunir a los Estados miembro de manera presencial para cerrar acuerdos.

Los 27 tienen hasta el martes al mediodía para aprobar o tumbar la lista de quince países que sus embajadores negociaron hasta el viernes pasado, pero que ha necesitado de algunas consultas adicionales a lo largo del fin de semana para superar las últimas reservas de varios Estados miembro, lo que ha retrasado aún más un procedimiento tramitado contrarreloj.

Se trata de una primera relación de países que permitirá reactivar de forma simbólica el tránsito entre la Unión Europea y el exterior, pero se revisará cada dos semanas para alinearla en cada momento con la situación sanitaria, por lo que el Consejo podrá modificar, añadir o excluir nombres en cada reevaluación.

Con ella, no solo quedan fuera de la primera fase Estados Unidos, Rusia, Brasil o Argentina, cuya situación epidemiológica no da garantías, sino que la lista también excluye a la mayoría de los Balcanes occidentales pese a que la Comisión Europea pidió que se les incluyera, y tampoco aparecen otros países con niveles de infección similares a la UE, como Cuba, Uruguay, Costa Rica, Nicaragua o Venezuela.