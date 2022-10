Expo’ 92, demasiado pasado, hace falta más presente

Fui a una de esas visitas guiadas a una zona de lo que fuera la Expo de 1992, que organiza la Asociación Legado Expo 92. Interesante, recomendable para jóvenes y nostálgicos, los primeros para que sepan algo -muy poco- de lo que fue aquello. Los segundos para que les den tienda suelta a los recuerdos y vivan de nuevo un poquito más ante lo sombrío del presente. Demasiado lenguaje en pasado, para mi gusto. Ya sé que estamos a treinta años de distancia del acontecimiento y esa es la pena que me da. Debo ser muy pesimista, considero que treinta años no son nada como para sentir a veces que me hallaba ante una explicación de las ruinas de Itálica. “Aquello fue, aquello se usó para, esto era, eso era, allí hubo...”. Treinta años, ¿eh? No más de dos mil. Tal vez si llevo a cabo una comparación sea peor el resultado de la Expo que la evolución de Itálica, de aquella Itálica, campo de soledad olvidado donde si uno quería se podía llevar a su casa algún vestigio de la patria chica de Trajano, hasta la seguridad actual del recinto, la posibilidad de que declaren patrimonio de la Humanidad al anfiteatro y todos los montajes virtuales que se han hecho de lo que fue, más el incansable trabajo de pocos pero eficientes arqueólogos.

No, no puedo soportarlo, a duras penas lo aguanto, tengo que hacer de tripas corazón para ver esa estación del monorraíl oxidada por el paso del tiempo. Cuando en 2003 llegué a la facultad de Comunicación que nos hicieron nueva en el terreno del efímero pabellón de EEUU, desde la cuarta planta, que es la que contienen los despachos de los profesores, podía ver en unos terrenos de enfrente los vagones apilados de aquel tren panorámico, allí, abandonados, sin un mínimo uso ni proyecto de reutilización. Algo se dijo, pero nada, esta ciudad es desesperante para quienes exigimos mucho más de ella y de sus empresarios y de sus gestores políticos.

Es difícil contemplar el Pabellón de Hungría, una joya arquitectónica única, aún cerrado, a pesar de que se encuentre en rehabilitación gracias a un empresario cordobés. Ya veremos qué sale de ahí, pero, ¡30 años de abandono! ¡Y 30 años de prisión para el Pabellón de México, otra construcción señera! No nos enseñaron el canal ayer de agua, hoy de maleza, que llegaba hasta el lago, no entraba en el recorrido que se hace a pie y era ya mucho caminar. Ni los grandes pabellones junto al Guadalquivir, con el famoso cohete que se va deteriorando. Sí vimos la Avenida de Europa, tan triste, dedicada al agua y hoy con sus fontanas cubiertas por el cemento. ¿Dónde está la Andalucía de los niños? ¿Y el cine en 4D de entonces? Y lo que ustedes, quienes la vieron, deseen añadir porque les confieso que yo no fui nunca a la Expo en plan visitante, sólo fui dos veces a trabajar y una noche a tomarme algo con mi familia valenciana que vino a verla por su cuenta. No me gustó todo lo que viví antes de la Expo, desde mi trabajo como periodista institucional en el Instituto de Fomento de Andalucía, todo aquel dispendio, no consideraba que hiciera falta aquello como pretexto para el despegue de Sevilla, Valencia lo ha hecho sin nada en 1992 (tuvimos nosotros la Expo, Barcelona los Juegos y Madrid la capitalidad cultural) y está muy por encima de Sevilla. Valencia hasta aspiraba a ser la sede central de la primera televisión pública europea, Euronews, pero no la logró, se la llevó Lyon, Francia es mucha Francia influyendo.

Uno de los modelos a seguir es el Pabellón de Italia, bien conservado y lleno de empresas. ¿Hay más de 500 empresas en La Cartuja? Creo que por ahí va la cifra. Allí estamos nosotros, una Facultad de Comunicación en franco retroceso. Allí están los ingenieros y allí la Politécnica. Mucha gente estudiando y trabajando, más de 25.000 personas. La web oficial del Parque Tecnológico Cartuja (PTC) afirma: “El corazón del PCT Cartuja son sus empresas y entidades científicas y tecnológicas. A ellas se suman las áreas dedicadas a la cultura, al ocio y al deporte. Entre todas conforman un recinto de excelencia. El Parque es un verdadero motor empresarial, científico y tecnológico en continuo desarrollo. Así, el recinto alberga a 556 empresas y entidades, que generan un empleo directo de 25.686 trabajadores y una actividad económica de 3.449 millones de euros (Datos del ejercicio 2021)”​.

¿Y qué? Sevilla merece mucho más, Málaga ha captado 200 pequeñas empresas más que Sevilla en el terreno tecnológico en 2021 y ahora busca mano de obra para informáticos programadores. Lo que yo deseo es que si voy de nuevo a que me cuenten el indudable éxito que fue la Expo (42 millones de visitas) no me hablen tanto en pasado y ahí se quede la cosa. La insistente frase que yo deseo oír es ésta: “Este lugar, que hoy alberga tal y tal empresa o institución, durante la Expo de 1992 fue...”. La Cartuja posee un gran porvenir empresarial, académico y turístico, pero empecemos al revés: primero la realidad del presente, luego el pasado, así no tendremos que ver tantos millones tirados a la papelera.

Para ir terminando, les recordaré que la Expo nos trajo dos hechos únicos en el campo de la Comunicación y el Periodismo. Uno, el nacimiento de uno de los primeros diarios digitales de Europa: Diario Expo-92. Dos, el lanzamiento del satélite español Hispasat-1. El profesor y periodista José Álvarez Marcos, uno de los impulsores más importantes del Diario Expo-92, lo estudió en su tesis doctoral, parte de la cual publicó en el libro Sevilla y el periodismo multimedia (La experiencia pionera del Diario Expo-92) (Padilla Libros, 2000). Por medio de pantallas digitales, el visitante podía informarse de la actualidad, empezaba con fuerza el periodismo multimedia en lo que hoy es la Unión Europea.

El lanzamiento en 1992 del satélite Hispasat tuvo una importante repercusión en el periodismo. Hasta entonces, los medios de comunicación más relevantes de América Latina recogían noticias de agencias de habla no hispana como la estadounidense Associated Press, la alemana DPA, la italiana ANSA o la francesa AFP. Nuestra agencia EFE era algo secundario que por obra y gracia del Hispasat logró colocarse como lo que es hoy: una de las cinco agencias más importantes del mundo.

Lo más destacado de la actualidad de la Expo son los experimentos que se llevan a cabo en torno a los microclimas y el calor a la vista de que pintan bastos en el futuro a causa del cambio climático. El microclima de la Expo fue algo histórico en su momento. Ahora se pretende superar y generalizar aquel sistema porque lo que se logró -combinación de agua, vegetación, sombra y canalización de brisas para bajar la temperatura- no se ha perdido del todo. Según nos explicaron en la visita y escribió en su día en Diario de Sevilla Ana S. Ameneiro, el proyecto Cartuja-Qanat, tomado del término árabe qanah (canal), está transformando el bulevar de la isla junto al Pabellón de México, en la calle Tomas Alva Edison, en un espacio público confortable y con una reducción de la sensación térmica como vía de adaptación al cambio climático.

El proyecto lo han puesto en marcha el Ayuntamiento de Sevilla, como autoridad urbana principal, junto con los seis socios de esta iniciativa: Innovarcilla, Csic (ICCE Torroja), Emasesa, la Universidad de Sevilla, Parque Científico y Tecnológico (PCT) Cartuja y la Gerencia de Urbanismo. El objetivo es acelerar la transformación urbana de esta parte de la ciudad con vistas a reducir su temperatura y exportar sus resultados a otras zonas de Sevilla. El presupuesto asciende a 5 millones de euros, financiados en un 80% por la Comisión Europea a través de Fondos Feder. Es una forma excelente de mirar al futuro y dejarse ya de tanta exaltación de lo que fue.