Fallece un matrimonio y un niño en el incendio de una vivienda en Ceutí

Un matrimonio y un niño han fallecido esta tarde en el incendio de su vivienda en la localidad murciana de Ceutí, al parecer por falta de oxígeno, ya que los cuerpos no se encontraban calcinados.

Según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias y de la Guardia Civil, el hallazgo se ha producido alrededor de las 14 horas tras el aviso dado por unos vecinos al ver las persianas de la vivienda, ubicada en la calle Magdalena de la localidad, con un color negruzco y algo derretidas.

Los vecinos de la pareja cuando se percataron del estado de las persianas de la vivienda y al no verles con la frecuencia habitual, llamaron a la puerta y al no abrirles nadie también les telefonearon. Cuando no los localizaron avisaron a la policía.

Al lugar se han desplazado agentes de la Policía Local y la Guardia Civil, así como efectivos de bomberos, que al acceder al inmueble se han encontrado con los cuerpos sin vida de una mujer, un hombre y un niño.

Según las primera hipótesis, el origen del fuego podría estar en un fallo eléctrico que habría provocado una combustión lenta.

La Guardia Civil se encuentra en el lugar investigando los hechos.

Vecinos de los fallecidos han señalado que no los veían desde el jueves y que el niño no había ido al colegio el viernes.