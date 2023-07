Feijóo: El PP «debería haberse pensado mejor» su voto en contra de la reforma laboral

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, reconoce que su formación tenía haberse "pensado mejor" su voto en contra de la reforma laboral, aunque respeta ese posicionamiento, como pide también respeto por la decisión actual de su partido de no derogarla.

Lo reconoce así en una entrevista que este domingo publica el diario La Razón, en la que asegura que si llega a la Moncloa, no defraudará a los españoles, a los que pide el voto "para unir a la sociedad, mejorar lo que no funciona y mantener lo que funciona".

Respecto al rechazo en su día del PP a la reforma laboral, Feijóo opina: "Siendo el tronco de la reforma mantener lo que hizo el presidente Rajoy, y habiendo pactado los ajustes de esa reforma con los agentes sociales, probablemente deberíamos haber pensado un poco mejor nuestro posicionamiento".

Y añade: "Pido respeto a la decisión actual de mi partido de no derogar la reforma laboral y de sentarnos con los agentes sociales a estudiar los desajustes que se han producido en los últimos años en su aplicación práctica".

De este modo, anuncia que auditará la figura de los fijos discontinuos antes de tomar una decisión sobre ella.

Avanza también cuáles serán sus primeras decisiones, por este orden: prescindir de centenares de asesores y reducir el Gobierno, y aprobar una rebaja del IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros.

Otra de sus decisiones prioritarias será suprimir el impuesto a las grandes fortunas y reunirse con bancos y eléctricas para conocer sus propuestas para revertir sus beneficios.

Respecto a Cataluña, insiste en que si gana será presidente de todos los catalanes, pero advierte de que no negociará la nación.

"No voy a hacer un Código Penal a la medida de partidos independentistas ni voy a desproteger la unidad de la nación española, pero sí defenderé la autonomía constitucional de Cataluña", asevera.

Y añade: "Seré el último en levantarme del diálogo, pero el Estado no se negocia. No voy a negociar ni la unidad de la nación española ni voy a indultar a un independentista que no haya pedido el indulto y que no se haya comprometido a no volver a delinquir".

En la entrevista se refiere también a Vox y, tras dejar claro que "los extremos son innecesarios para la estabilidad de un país", considera que el partido que lidera Santiago Abascal parece que prefiere tener cargos a derogar el "sanchismo".