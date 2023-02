Feijóo ve al PP ganador frente a adversarios que hacen cosas «bastante raras»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este domingo ante su partido en Valencia que está seguro de que el PP puede ganar, porque «nunca» ha visto «tan nerviosos» a sus adversarios, que «a un lado y al otro están haciendo cosas bastante raras».

Feijóo ha sido muy crítico con las coaliciones, como la del Gobierno de Pedro Sánchez y ha lanzado un mensaje: «Para decir que es que mis socios no me dejan gobernar... Si no le dejan gobernar, váyase y convoquemos otra vez».

Feijóo ha clausurado en el Museo de las Ciencias de Valencia la 26 Intermunicipal del PP, en la que este partido ha mostrado una foto de unidad inédita en años, con los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy compartiendo escenario y todos los presidentes autonómicos volcándose en la precampaña de las elecciones del 28 de mayo.

A los suyos les ha dicho que de Valencia, donde ve «indicios racionales» de que podrán gobernar en la ciudad y en la Generalitat con María José Catalá y Carlos Mazón, respectivamente, salen «enchufados» para lograr el cambio en España.

Feijóo ha llamado a unir el país como han unido a su partido, para superar la política de bloques, la separación territorial y la «separación abismal que hay entre la realidad y el actual Gobierno», al que ha criticado por la «soberbia» ante las rebajas de penas a agresores sexuales.

Además, ha asumido compromisos para los cambios que necesita el país. Así, se ha comprometido por ejemplo a seguir «impidiendo el avance del independentismo», a acometer reformas estructurales en la economía, donde ve compatible bajar impuestos con mejorar los servicios públicos, o a afrontar retos como el de la financiación autonómica o que haya «agua para todos los españoles».

«No hay por qué elegir entre un lado y otro, porque somos el punto de encuentro y no estamos en los extremos. Estamos en los carriles centrales», ha recalcado Feijóo.