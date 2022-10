Felipe González: «Mi prioridad era la convivencia, sin ella todo era inútil»

«No estoy dispuesto a olvidar la inmensa contribución que para el paso de la dictadura a la democracia y en el proceso de consolidación hizo Juan Carlos, y lo digo sin ser monárquico y sin que eso me lleve a decir que los errores posteriores no existen. Pero desde el punto de vista institucional eso es así».

Pero no es solo esa cuestión la que el expresidente socialista cree que no ha evolucionado como debería e incluso reconoce que hubo «sin duda» errores en la reconversión industrial, por ejemplo, o que la descentralización política no ha acabado como había pensado.

Era obvio que había que llevar la luz y el agua a quienes no la tenían o al menos una cabina a las aldeas que no tenían manera de comunicarse, dice González, que lamenta que se olvide la situación en la que vivían muchos españoles.

Detrás de ese reparto de competencias «a todas por igual», González reconoce que puede estar parte del problema de no haber logrado todavía el encaje definitivo de Cataluña y el País Vasco en España y recuerda que, durante su Gobierno, hubo muchas competencias transferidas a algunas comunidades pero no a todas.

Para explicarlos pone como ejemplo que aumentaría la eficacia en la lucha contra los grandes incendios «que no tienen color político, que no piden permiso -ironiza- para pasar de una autonomía a otra» con un mecanismo central para combatirlos y prevenirlos.

Cuando el PSOE ganó las elecciones del 82, Felipe González tenía un proyecto de país que pasaba por «romper el aislamiento de España» y lo primero que trató de hacer fue romper la barrera psicológica que nos separaba de Europa.

Reconoce que aún le exaspera escuchar hablar de Europa como algo que está fuera o a quienes afirman «Bruselas nos dice, Bruselas pide» como si no formáramos parte de ese ámbito de decisión.

«Mi compromiso no era entrar en Europa, era participar en la construcción europea», sentencia el expresidente del Gobierno, que critica que algunos países estén en la UE «a medio gas».

González considera que el Brexit ha hecho buena la frase de su ministro de Asuntos Exteriores Francisco Fernández Ordóñez de que «De Europa no se va la gente porque fuera hace más frío» y concluye: «parece que hace más frío en Gran Bretaña de lo que hacía».

«¿Qué es lo que hay que preservar hoy de Europa?», se pregunta quien dirigiera hace unos años el grupo de reflexión sobre el futuro de Europa y dice que quizás no sea posible que haya una unidad de visión en todos los temas, pero hay que mantener «una unidad política frente a la amenaza de Putin».

En cuanto a los triunfos de la extrema derecha y de la extrema izquierda, González dice: «Obviamente no me gustan, no me gusta ese deslizamiento».