Felipe VI, un mensaje de Navidad ante el debate sobre el regreso de Don Juan Carlos

El 25 de febrero de este año llevó a cabo la segunda, por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka, perteneciente a Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano suyo.

En aquel momento, la Fiscalía mantenía abiertas tres investigaciones en relación con Don Juan Carlos: por el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

Este año, como ya ocurriera el pasado, todas las miradas estarán centradas en lo que pueda decir con respecto a la situación del Rey emérito, que por segundo año pasará la Navidad en su exilio en Emiratos Árabes Unidos si bien esta vez con su panorama judicial mucho más despejado que hace doce meses. Este último hecho ha disparado la especulación del regreso de Don Juan Carlos a España, sin embargo, fuentes del Gobierno aseguraban este pasado viernes que no prevén su vuelta de manera inminente. "No hay nada" al respecto, puntualizaban las mismas fuentes.

Ahora, en el lapso de apenas dos semanas, los quebraderos de cabeza del que fuera monarca parecen haberse resuelto en gran medida. El 2 de diciembre, la Fiscalía General del Estado decidió prorrogar seis meses más las diligencias a una comisión rogatoria remitida a Suiza en la que se pedía más información sobre las finanzas del emérito desde su abdicación en 2014.

Dicha comisión rogatoria ya está en poder de la Fiscalía, según se supo este jueves. Con esta documentación, el equipo que dirigía el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos --fallecido repentinamente el miércoles-- junto con el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, debe cerrar ahora el decreto sobre la investigación.

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press avanzan que no habrá prisa porque ha de estudiarse, por lo que no se espera que el archivo de las diligencias sea inminente y se baraja ya para 2022. No obstante, a finales de este verano se supo que los fiscales que dirigían las pesquisas sopesaban el archivo de las diligencias.

Los fiscales habrían llegado a esta conclusión teniendo en cuenta que algunos de los presuntos delitos habrían ocurrido cuando Juan Carlos I estaba aún en el trono y por tanto era inviolable, que otros habrían prescrito y que se da una falta de peso probatorio en otros, sumado a las dos regularizaciones realizadas, que la Fiscalía ha considerado "voluntarias" y "espontáneas".