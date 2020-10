Fiestas prohibidas: entre el miedo y la necesidad de divertirse

Manuel ya ha desalojado varias, como la que se celebraba en un piso turístico del centro de la capital que se había convertido en una minidiscoteca. "Al principio no querían salir a identificarse, y como no podemos entrar sin orden judicial en una vivienda, tuvimos que esperar dos horas hasta que los 'invitados' abandonaron la fiesta", relata este policía nacional.

"Tienen mi edad -dice Manuel a Efe-, y por eso no acabo de entender que en la situación que estamos se hagan estas fiestas".

"Somos siempre los mismos y no creo que nos contagiemos porque guardamos las medidas de seguridad". Lo dice Alejandro, un estudiante de Ingeniería que organiza fiestas en una parcela para decenas de jóvenes que, de momento, se han "salvado" de un cerco policial que solo en este mes ha "reventado" 400 fiestas ilegales en Madrid.

Y para ello, el cuerpo que dirige ha montado un dispositivo especial con entre 300 y 500 agentes que cada noche centran su trabajo en la localización de ese tipo de eventos ahora no permitidos.

Los jóvenes están concienciados de la situación que se vive en España debido a la pandemia y entienden las medidas restrictivas para evitar la propagación del virus, pero reconocen que necesitan relacionarse y divertirse.

Alejandro insiste a Efe en que las fiestas que organiza en una parcela guardan las medidas de seguridad, pero aún así en una de esas reuniones uno de sus amigos se contagió por la relación con una chica. El grupo tuvo que estar en cuarentena quince días. Después, todos dieron negativo en la prueba de la PCR.

Asegura Alejandro a Efe que su grupo no tiene miedo a la presión policial, pero confiesa que una multa podría acabar con sus eventos nocturnos. "Si en algún momento ocurre, lo tendré que dejar de hacer, más que nada porque no tengo mucho dinero", resalta.

Marta asistió con su novio el pasado día 11 a una sala del distrito de Tetuán a un concierto no autorizado donde había unas 90 personas y que fue desalojada por la Policía.

Esta joven, que trabaja con ancianos, explica a Efe que no sintió miedo en ningún momento. "Tengo respeto por el virus y me hubiera ido si no se hubieran respetado las medidas de seguridad", apostilla.

Según ella, el concierto de una banda "indie" tenía el aforo restringido, con distancia entre el público, y estaba anunciado desde hacía un mes. Además, todas las consumiciones se pagaban con datáfono.