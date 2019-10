Girauta sobre el PSC: «Es un partido de lameculos mezclados con ladrones pijos»

" El PSC ha decepcionado hoy a muchos. A mí ya no podía : lo abandoné hace 33 años sabiendo lo que era: un partido de lameculos paniaguados mezclados con ladrones pijos . Traidores, acomplejados, inmorales y nacionalistas dedicados a servirle a Pujol la cabeza del área metropolitana", ha escrito el político de la formación naranja.

La delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, cree que el dirigente de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, está "despechado" porque no le fue bien en su etapa en el PSC, y que por eso ha tildado a los socialistas de "lameculos paniaguados mezclados con ladrones pijos" en las redes sociales.

"¿Sabe lo que es esto? Es alguien despechado. Es alguien que hubiera querido ser del PSC, pero no le fue bien porque una persona que tenga una relación sana con su expartido tendría que poder decir esto sin insultar", ha sostenido Cunillera en una entrevista en Ràdio 4.

"¿Usted cree de verdad que esto es la política? No, la política es la búsqueda de soluciones, no la confrontación por la confrontación", ha resuelto Cunillera, que ha defendido que "no vale la pena" responder a Girauta porque el tono ya "descalifica" al autor.