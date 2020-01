Guerra dice que Susana Díaz «se armó un lío» al decir que Sánchez tenía razón

"El secretario general de mi partido estaba inquieto, ya no. Ya sé que a otros se les ha pasado esto. Tendrán un mecanismo para rebobinar las posiciones, pero a mi me sigue inquietando", ha asegurado Guerra en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha reconocido este jueves que es " tan disciplinado " que sigue manteniendo la "tesis" de Pedro Sánchez y no puede "dormir por la noche pensando en" que Pablo Iglesias está en el Gobierno.

Respecto a la reunión entre Sánchez con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, Guerra ha reconocido que si él "estuviera en su caso" no iría a ver al dirigente catalán. "Solo si yo fuera un antropólogo. Es un hombre de paja, que está trastornado, como el de Bruselas. Solo iría si tuviera un interés antropológico", ha añadido.

Por otro lado, el exvicepresidente se ha referido a la reforma del Código Penal y, en concreto, a los delitos de sedición y rebelión. "No me lo creo todavía. Una reforma exprés no tiene sentido", ha apuntado, para después preguntarse: "¿Por qué se relaciona eso con una bajada de penas".

En este sentido, Guerra ha aseverado que una modificación de la norma no tiene porque significar una reducción de las penas. "Si el Gobierno lo que quiere es facilitar la salida de los presos, hay un instrumento que se llama indulto. Si quieren ser coherentes que apliquen lo que tienen, pero esta vuelta no me parece razonable", ha zanjado.

A su juicio, llevar a cabo una reforma del Código Penal, un documento de una "enorme solidez", requiere de unos tiempos que el Gobierno no está respetando. Para Guerra, sería necesario coordinar este trabajo con una comisión de modificación de la norma.