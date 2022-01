Hallan en buen estado a una de las 3 menores desaparecidas

El Equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Villaviciosa de Odón ha localizado en buen estado en una casa de Moralzarzal a L., la niña de 13 años desaparecida hace cinco días en Villanueva de la Cañada, ha informado la Comandancia de Madrid.

Según explicó a Europa Press el padre de la menor, G. C., la joven salió de su casa a las 11 de la mañana del pasado miércoles y desde entonces hasta hoy "no sabían nada de ella". Además, incidió que tiene el móvil apagado desde que desapareció y "no contactó con ningún familiar ni amigo".

Esa tarde la vieron a la niña en el distrito de Moncloa acompañada de un chico, pero al que "nadie conoce". En este sentido, el padre tenía la impresión de que ella "ya conocía al chico de antes y había quedado ese día con él", por lo que barajaba la hipótesis de que su marcha podría estar "planificada".