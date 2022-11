Igualdad descarta «revisar» la ley del 'solo sí es sí’ tal como afirma María Jesús Montero

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género (Ministerio de Igualdad), Victoria Rosell, ha asegurado este martes que "no es un problema" de la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', las revisiones de sentencias y rebaja de penas de prisión a varios condenados por abusos sexuales y ha descartado "estudiar" el texto legal tal y como ha planteado la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Rosell ha pedido que le aclaren "quién advirtió de la rebaja de penas" para este tipo de delitos y ha señalado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo que vio en su informe preceptivo es que podía "haber falta de proporción por los marcos amplios de las penas".

Así, ha recordado que la reforma de la ley fue aprobada por "los asesores expertos" del Ministerio de Justicia e Igualdad, que "son jueces, fiscales y letrados de la administración de Justicia", y también fue vista por el Consejo Fiscal, recordando al mismo tiempo que el PP en el Congreso "podría haber enmendando" la norma y "no fue así".

"No es un problema de la ley", ha insistido tras las revisiones de sentencias y rebaja de penas de prisión a varios condenados por abusos sexuales, al tiempo que ha contestado a la ministra María Jesús Montero --quien es "una experta en presupuesto", ha incidido-- que "una ley que no se echa para atrás para gravar las penas no soluciona nada porque siempre se aplica la ley más favorable".

"Nadie se plantea revisar o reparar algo que no está dañado", ha subrayado Rosell, quien ha asegurado que en este caso los tribunales "no tienen razón" porque la ley del 'solo sí es sí' no ha rebajado las penas de penetración por un padrastro, como en unos de los casos de los que se revisó la sentencia.

La ministra de Hacienda y Función Pública y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha señalado que se debe "estudiar" la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', después de las revisiones de sentencias y rebaja de penas de prisión a varios condenados por abusos sexuales.

Montero ha hecho estas declaraciones después de que los tribunales españoles hayan revisado ya al menos tres sentencias tras la aprobación de la 'ley del solo sí es sí' --impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero-- y han rebajado las penas de prisión a tres condenados por abusos sexuales a menores al considerar que la reforma del Código Penal resulta "más favorable al reo".