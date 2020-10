Illa: «No se sabe cómo va a evolucionar la covid en las próximas semanas»

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido este martes que todavía no se sabe cómo va a evolucionar la segunda ola del coronavirus en las próximas semanas, que el virus tardará meses en irse y ha pronosticado que será difícil doblegar la curva.

"La prioridad ahora es combatir esta segunda ola, que todavía no sabemos cómo va a evolucionar en las próximas semanas y meses", ha sostenido Illa en el Senado tras ser interpelado por Ciudadanos.

"Esto no se ha acabado, tenemos en el horizonte un conjunto de vacunas, pero quedan meses en los que no podemos bajar la guardia (...) Es verdad que no se ha ido el virus, tardará algunos meses en irse", ha subrayado Illa en la Cámara Alta.

Tanto el PP como Cs han interpelado al ministro por la evolución de la pandemia en España, interpelaciones en las que han criticado que este país sea uno de los más afectados del mundo también en la segunda ola, tenga una de las mortalidades más altas por millón de habitantes por culpa de la COVID-19 y una de las mayores tasas de sanitarios contagiados.

El ministro ha insistido en que la segunda ola de coronavirus es diferente a la primera: la mortalidad ahora se sitúa en torno al 1 %, frente al 12 % de marzo, se detectan entre el 60 y el 80 % de los casos, frente al 10 % de marzo y abril, y el 40 % son asintomáticos.

Además, las hospitalizaciones están en el 10 % y la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos en el 18 %.

Sin embargo, ha enfatizado que el virus se comporta distinto en diferentes territorios y que ahora el "principal punto de preocupación" está en la Comunidad de Madrid.

Illa ha indicado que no basta con estabilizar el número de contagios, sino que es necesario bajar la incidencia acumulada por debajo de 50, y ha recordado que son varias las ciudades europeas que están adoptando medidas para frenar el avance del virus.

En cuanto a la polémica sobre la evolución de la pandemia en Madrid, el ministro ha defendido que él "jamás" ha puesto en duda los datos de ninguna comunidad autónoma, si bien ha matizado que hay que tomar los datos con mucha precaución para evaluar el avance, porque, "una vez que la incidencia acumulada sube a ciertos niveles, 'curvarla' no es fácil".

"Hay que controlar, estabilizar y bajar la incidencia acumulada y no es fácil", ha añadido y ha subrayado que este virus "ha puesto a Occidente de rodillas".

Illa ha aseverado que el enemigo de todos es el virus, no el Gobierno, y se ha mostrado convencido de que, si las distintas administraciones van unidas, se superará la segunda curva.

Desde el PP, el senador Antonio Alarcó ha dicho que el Gobierno ha llevado "absolutamente mal" la crisis sanitaria, ha criticado que las manifestaciones del 8 de marzo fueron el comienzo de "una tragedia que sigue aquí" y que el Ejecutivo haya dictado medidas "ad hoc" para la Comunidad de Madrid que no tienen que ver con la evidencia científica.

El titular de Sanidad le ha respondido que siempre ha actuado en "radical defensa" de la salud pública y con el apoyo de la ciencia.

Por su parte, la senadora de Cs Lorena Roldán ha criticado que España vuelva a ser de los países más afectados durante la segunda ola, como si no se hubiera aprendido nada de la primera: "Esto que está pasando ahora ya lo hemos vivido, estamos en el día de la marmota, atrapados y hablando otra vez de restricciones", ha lamentado.

Roldán ha exigido al Gobierno que se haga una evolución independiente de la gestión de la pandemia, a lo que Illa ha contestado que se realizará y se definirá en el seno del Consejo Interterritorial de Salud junto a las comunidades autónomas, pero una vez se controle la segunda ola.

Por último, Illa ha avanzado que la próxima semana o la siguiente se resolverán las adjudicaciones de material sanitario anunciadas en el acuerdo marco y ha descartado que exista desabastecimiento en estos momentos en España.