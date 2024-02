«Incomprensión» y «nerviosismo» en el PP por el debate del indulto a Puigdemont en la recta final de las gallegas

Es el otro gran debate en torno al seísmo político del PP. En el partido insisten en darle “toda la importancia al momento y al contexto” por considerar “una torpeza mayúscula” que la dirección nacional se haya abierto a este debate sobre la amnistía y los indultos “en el peor momento posible”. “¿Pero a quién se le ocurre?”, repiten los dirigentes más enfadados.

Otros cargos populares consideran que no puede tratarse de una sola torpeza y apuntan directamente a la carta de Puigdemont “y al globo generado por Moncloa”, dicen, para “meternos a todos en el mismo saco”, utilizando las palabras del ‘expresident’ cuando dijo que si hubiera hecho presidente a Feijóo “nada de esto estaría ocurriendo” (en referencia a las investigaciones judiciales sobre si hubo terrorismo o no en el procés o incluso a los lazos del independentismo con Rusia).

Esos dirigentes apuestan por que la dirección nacional querría “dar respuestas” a esa amenaza y decir con total claridad lo que estuvo encima de la mesa y no aceptaron. “Una especie de explosión controlada”, resumen.

Por eso repiten insistentemente que el PP estudiaría la amnistía pero la desechó, y que solo habla de conceder indultos sometidos a las condiciones que marca la Constitución. Con todo, los mismos cargos reconocen que no es una reflexión “que toque compartir en este momento” y que lleva a pensar, admiten a este diario algunos de ellos, que tratan de cortocircuitar futuras informaciones que puedan aflorar o que el propio Puigdemont busque revelar. “Parece que hacemos un control de daños”, consideran.

Miembros de la dirección nacional consultados por este periódico repetían este domingo que la “tranquilidad a ese respecto es total” en tanto a que han sido transparentes: dijeron que no a la amnistía. Sobre los indultos, que es algo que realmente no se había abordado hasta el momento, se remiten a las palabras que dijo Feijóo ayer desde Ferrol cuando aseguró que también “dijo que no a los indultos porque no se cumplía una sola condición”.