Internxt, el 'Google Drive español' en el que participan el dueño de Mercadona y Telefónica

Telefónica, a través de su hub de innovación abierta Wayra, ha participado en la nueva ronda de inversión en Internxt, un proveedor de almacenamiento en la nube similar a Google Drive basado en Web3 también participado por Angels, la sociedad de inversión de Juan Roig, en una ronda valorada en 40 millones de euros.

La ronda, cuyo importe final no ha sido desvelado, también ha sido suscrita por el ex director de Tecnología de Coinbase y ex socio general de Andreessen Horowitz (a16z) Balaji Srinivasan, según un comunicado.

Internxt ha crecido un 40% en ingresos en el primer trimestre de 2022 y cuenta con Esade BAN y The Venture City como otros inversores en su capital.

La firma ofrece una solución de almacenamiento en la nube con una mayor privacidad y seguridad para el usuario que las aplicaciones más utilizadas.

Con estos aspectos como principal foco de su negocio, la empresa española ya ha lanzado su producto en Estados Unidos, Europa, América Latina, y Asia.

"Desde Telefónica vemos que la seguridad y la privacidad son cada vez un elemento más importante para los usuarios y estamos convencidos que las tecnologías descentralizadas van a jugar un papel clave en este mercado", ha destacado la directora de Wayra Barcelona, Marta Antúnez.

Antúnez ha destacado además los nuevos servicios en desarrollo de Internxt y la ambición del equipo. Entre estos productos, destaca la posibilidad de enviar archivos, que será lanzado "próximamente", según informa la firma en su página web.