«Juan Marín es una persona desleal, mala y traicionera»

Volvemos con una nueva edición de Hablando Claro. Y, haciendo gala del título de nuestra sección, nos visita Fran Hervías, ex secretario de organización de Ciudadanos y ex asesor de Pablo Casado y Teodoro García Egea en el PP. Nacido en Cataluña (Tossa de Mar, 1983) pero de raíces granadinas -en Quéntar están sus raíces- es licenciado en Geografía por la Universidad de Gerona y tiene un máster en Climatología Aplicada por la Universidad de Barcelona.



Fue de los primeros en llegar a Ciudadanos y de los últimos en irse. Llegó al partido con la ilusión de un joven catalán que sentía “aversión al clima nacionalista que crecía en Cataluña por aquel entonces” y que entendía ese nuevo partido como la posición que nadie más ejercía. Tras ser el artífice de su expansión y construcción en toda España como secretario de organización, se fue de Ciudadanos tres lustros más tarde, renunciando a su acta en el Senado, con un partido que había estado a punto de llegar a la Moncloa, pero que se desgajaba a marchas forzadas.



Su libro, Ciudadanos. La historia jamás contada, de la editorial Península (Grupo Planeta) escrito a pecho descubierto, muestra la verdadera historia del partido (desde Albert Rivera a Inés Arrimadas), sus éxitos y sus fracasos; sus peleas internas y sus facciones -no se pierdan el capítulo de la entrevista dedicado al ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín-; sus luchas ideológicas y pugnas personales. Una entrevista en libertad, sin cortapisas.