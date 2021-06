La actualidad de la semana en siete noticias: Coronavirus, indultos y ERTE

La segunda semana de junio retomará muchos asuntos aún no resueltos, como las discrepancias de las autonomías con las restricciones de horarios en el ocio nocturno, seguiremos pendientes de los posibles indultos a los condenados por el "procés" y de una intensa agenda política que culminará con las primarias del PSOE andaluz y el Vistalegre IV de Podemos.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, recuerda que las medidas son de obligado cumplimiento, pero comunidades como Madrid, Andalucía, País Vasco o Castilla y León, amenazan con no ponerlas en práctica. El miércoles vuelven a reunirse los responsables de Sanidad del Gobierno y las autonomías y nada garantiza que las discrepancias hayan desaparecido.

Muchos esperan que el Ejecutivo no dilate la aprobación de esos indultos, y hay quien ha apuntado a una posible remodelación del Gobierno una vez que apruebe esa medida de gracia para los presos del "procés", aunque desde Moncloa se afirma de forma tajante que Sánchez no está pensando ahora en una crisis de Gobierno.

La imputación de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en la causa sobre el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas ha alterado no sólo la agenda judicial, sino también la política, y ha vuelto situar el ruido sobre la dirección actual de Pablo Casado, empeñada en no valorar asuntos del pasado.

De momento, en el Congreso la comisión de investigación sobre este caso, que tenía previsto finalizar la próxima semana con la comparecencia de Mariano Rajoy, ha pedido prolongar sus trabajos hasta diciembre y abrir la puerta a nuevas comparecencias.

El martes decidirán sobre esa ampliación de calendario y las fechas en las que quieren citar a Rajoy y Cospedal.