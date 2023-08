‘La Bestia de Parla’ la lía en su primera noche de vuelta en la cárcel

Galphon G.T., más conocido como 'La Bestia de Parla', la lío ayer en su primera noche de vuelta en la cárcel de Valdemoro, donde ingresó de forma preventiva por un robo con fuerza y violencia, la lío anoche al no querer compartir celda con otro preso, han informado a Europa Press fuentes sindicales.

De este modo, empezó a insultar y amenazar a las dos funcionarias y al funcionario de servicio en el Módulo 8 de la prisión decía que no quería compartir celda con otro reo que acababa de llegar al Módulo del Departamento de Ingresos. "No sabéis con quién os la estáis jugando. Soy la Bestia de Parla. Habrá una desgracia más pronto que tarde. No quiero compartir celda. Quiero estar solo soy más que nadie aquí", gritó Galphon.

Los funcionarios lograron subir a este interno a las celdas pero una vez allí comenzó a dar patadas y puñetazos a la puerta "en tono desafiante y agresivo", por lo que fue dirigido al Departamento de Aislamiento para evitar males mayores.

"Los internos del Módulo en ningún momento se posicionaron con la Bestia de Parla es más, no lo quieren en el Módulo por los problemas que, ocasiona al romper la armonía de normal convivencia en el Módulo", ha indicado CSIF en un comunicado, en el que vuelve a reclamar más medios, seguridad, formación y la condición Agente Autoridad "para que los insultos, amenazas y coacciones como en este caso sean constitutivas de delito".

Este interno, conocido por sus múltiples antecedentes y sus problemas en las prisiones en las que ha estado, ha vuelto ya a su módulo. "Un interno de estas características es un inadaptado al régimen de vida ordinario en una prisión bien por sus 'problemas mentales' o la agresividad, violencia y problemas con los funcionarios e internos a modo de insultos, amenazas y coacciones", ha señalado Sergio García, delegado de la sección sindical de CSIF.