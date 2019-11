La brutal agresión que se ha hecho viral en WhatsApp

"¿Puedes colaborar para encontrar a los responsables de esta salvajada? Ayúdanos para que no quede impune. Llama al 062". Es el mensaje que la pasada medianoche publicaba la Guardia Civil en su cuenta oficial de Twitter, junto a un enlace al mensaje del usuario de esa red social que ha denunciado la existencia de esas imágenes.

El Instituto Armado respondía así a la denuncia en las redes por el tuitero @canarioenjaula, que publicó el vídeo en la redl el sábado, pidiendo a las autoridades que buscaran a los responsables.

Las imágenes muestran cómo un joven, en Vegueta, en el casco histórico de Las Palmas, sonríe a alguien que lo está grabando en móvil, cuando de repente es derribado de un bofetón en la cara.

En su caída, el joven se golpea con fuerza en la cabeza y queda en el suelo, no se sabe si solo aturdido o más grave, porque la grabación termina.

Un portavoz del Cuerpo Nacional de Policía en Las Palmas de Gran Canaria ha confirmado a Efe que se ha abierto una investigación al respecto, pero ha rehusado revelar ningún detalle, cómo cuáles fueron las consecuencias del golpe y cuándo ocurrió.

A través de Twitter, el usuario que denunció la existencia de esas imágenes ha explicado que le llegaron por el servicio de mensajería para móviles "Whatsapp".

"Desde el primer momento en que la vi, solo una vez, me produjo una rabia y solicité poderlas subir (a Twitter). Como comprenderán por la crudeza de las mismas, entiendo que hacer publicidad de ellas no me parece lo más correcto. Ya la sociedad se ha enterado y creo que con ello es suficiente. Por mi parte he cumplido como ciudadanos. Gracias", responde @canarioenjaula a otros usuarios que le preguntan por el origen del vídeo.