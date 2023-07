La democracia, menos da una piedra

La democracia que querían Platón o Aristóteles no era la que hoy ejercemos, ellos escribían desde sus posiciones supuestamente sabias, hoy las llamarían elitistas. En aquella Atenas del siglo V antes de Cristo (o como dicen ahora Antes de nuestra Era Común, AEC, que no sé lo que es), casi la mitad o la mitad de los habitantes de Atenas eran esclavos y esclavas que no votaban. Las mujeres libres tampoco, los hombres tenían en tan alta consideración la herencia en una sociedad patrilineal, que procuraban que sus esposas se movieran lo menos posible de sus casas e incluso que estuvieran en lugares concretos del hogar para asegurarse de que, si las dejaban embarazadas, el hijo iba a ser realmente de su sangre. Este comportamiento lo hemos heredado de cuando éramos pre-homos y algo queda. O mucho.

Por tanto, en la democrática Atenas en realidad votaba una minoría de personas varones. No queda ahí la cosa ya que, como es lógico en el comportamiento humano, en las asambleas democráticas unos pocos eran al final quienes partían el bacalao. De eso nos queda otra herencia cuando votamos a pies juntillas lo que nos digan los portavoces e incluso le damos con el pie al botón de la votación o nos equivocamos tal cual le suele ocurrir a don Alberto Casero (PP), fundador de la Reforma Laboral de doña Yolanda Díaz.

Toda esta dinámica que parece haberse tornado en una rutina gravemente enferma está cansando al ciudadano en gran medida. En la revista Letras Libres escribía Isabel Turrent en 2014: “El fantasma del rechazo a los políticos y sus modos de gobernar recorre todo el mundo occidental”. Y añadía esta autora: en Gran Bretaña, un 62% de entrevistados en una consulta de 2012 estuvo de acuerdo en que “los políticos mienten siempre: no se les puede creer nada”. ¿Les suena? Para que vean que en todas partes están creciendo habas desde hace por lo menos diez años. Ya en 2018, el 74% de los ciudadanos encuestados en España no estaban satisfechos con el funcionamiento de la democracia. Una de las peores notas a nivel mundial. Y luego: oh, a cubierto, que vienen Trump, Bolsonaro y Abascal. La culpa de todo siempre la tienen los otros. Pero el caso es que “los otros” no existían antes, se les venció en la Segunda Guerra Mundial y decenios siguientes. ¿Por qué han vuelto? ¿Por arte de magia? Afirma Turrent: “La desilusión ciudadana ha erosionado la democracia: la tasa de abstención ha aumentado año con año y un número creciente de votantes ha optado por grupos y partidos populistas y radicales”.

Populismo y radicalismo se le llama en la democracia a quienes prefieren ir de frente, decir las cosas claras aunque creamos que están equivocados y ponerse una vez colorados en lugar de ciento amarillo. Es tan correctito todo en la democracia que practicamos, hay tanto marketing y tanta pamplina, esconden en el fondo los demócratas tantas ideas similares a quienes llaman populistas y radicales que se va formando un mundo oscuro alumbrado con luces de neón que acaban por cansar la vista, perfumado con un mejunje que termina por atorarte los sentidos. Es un mundo falso, de ventas, virtual, que se desvía en exceso de aspectos consuetudinarios seculares y origina lo que después llamamos radicalismos y populismos. Como todo está democráticamente atado y bien atado, al que se sale de lo que el sistema mercantil ha trazado lo llaman así: dictadores en potencia, tiranos, maltratadores, subversivos... Nada nuevo en la Historia, quienes “inventaron” la democracia que ejercemos hoy, el liberalismo, la UE..., un día fueron subversivos también para las castas acomodadas.

Cuando se comienzan a consolidar las subversiones porque la gente las apoya, el sistema reacciona y, como está aún muy vivo, acaba absorbiendo a los heréticos como absorbió la camiseta del Ché, el ecologismo, el feminismo y todas las ideologías y símbolos que puedan ponerlo en peligro o molestarlo gravemente. Dicen que en España se acabó el bipartidismo. No es cierto, poco a poco, la gente volverá a él, basta con que el sistema ordene el patio democráticamente y el personal se pueda sentir más o menos seguro.

¿Por qué han aparecido los radicales y los populistas? ¿Qué han hecho mal los buenos? Las razones del descontento ciudadano son muchas, afirma la autora que vengo citando. Algunas son estructurales y se aplican a todos los países, como la “doble delegación” en las democracias modernas que ha convertido a tecnócratas que nadie eligió en gobernantes de hecho, la desigualdad que pone en duda uno de los fundamentos de la democracia –todos son iguales ante la ley– o el impacto de la globalización que ha reducido la capacidad de maniobra y la soberanía de los Estados. Otras causas son de factura local: las costosas campañas financiadas por los ricos que han convertido a los políticos en rehenes de los grupos más privilegiados en los Estados Unidos y la falta de regulación de su sistema financiero –causa principal de la crisis del 2008– o el déficit democrático de la Unión Europea.

En 2008, Eva Garrell Zulueta buscó en el pasado más próximo las raíces del malestar democrático, esta vez sin irse tan lejos como he hecho yo antes, que me largué a la Grecia clásica. A finales del siglo XIX la avaricia colonialista y la codicia por poseer materias primas había llevado al mundo occidental a una crisis considerable. Resurgió entonces una idea que por lo menos enlaza con aquella Grecia clásica de la que antes hablaba: el deseo de un liderazgo sólido como alternativa a un parlamentarismo que se había vuelto obsoleto. Carl Schmitt estimaba, entre otras cuestiones, que el parlamentarismo resultaba ser sólo una fachada del dominio de los partidos y de los intereses económicos. La política lejos de ser el cometido de una elite había llegado a ser el negocio de una clase.

La figura de Nietzsche resultó polémica en su época. Criticó la cultura, la religión y la filosofía occidental y anunció la decadencia del hombre, puesto que se enfatizaba la búsqueda del ideal, negando la realidad. Sólo aquellos que tuvieran voluntad de poder son los que tendrían que gobernar. Nietzsche reflexiona sobre la moral del hombre y la mejor organización política una vez estudiada la naturaleza del ser humano. Nietzsche defenderá la aristocracia como mejor sistema de gobierno, ya que existe una moral de señores y esclavos, donde los primeros son los más idóneos para gobernar, puesto que son ellos los que buscan la voluntad de poder. Los hombres siempre se han unido en grupos, en rebaños humanos obedeciendo a un pequeño número de personas. Los humanos llevan innata la necesidad de obedecer, su naturaleza es gregaria.

Desde mi punto de vista Nietzsche, como él mismo afirmó, no era un hombre, era dinamita. Sus predicciones más sustanciales se han cumplido y seguimos viviendo en un ideal. El tiempo y las revoluciones industriales y tecnológicas que han conllevado la extensión de toda clase de medios de comunicación hacen aconsejable para todo poder que el sujeto sea mitificado. De esa mitificación e individualización surge la idea de democracia como el menos malos de los sistemas posible. Por ese motivo, entre otros, estamos votando hoy. La democracia tiene mucho que ver con una canción insulsa del siglo XX que adornaba su letra con una metáfora falsa: “Todo lo que tengo es tuyo si por mi camino vas”. La democracia es muy útil para que las elites se desatasquen, esto es lo que no comprenden los elitistas superficiales y sí los elitistas listos que ahora se llaman FMI, Banco Mundial, grandes empresas multinacionales y sus dueños, los grandes inversores, incluyendo a los bancos y los fondos de inversión. Por la voluntad de ellos estamos votando hoy. Tranquilos, si nos equivocamos con la papeleta elegida ya nos lo harán saber.