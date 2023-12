La fragata Méndez Núñez intercepta más de 30 buques rusos en el Mediterráneo

El comandante de la embarcación, el capitán de fragata David Díaz- Caneja, ha explicado que en estos cuatro meses encuadrada en la Agrupación Permanente de la OTAN número 2 se han cumplido los objetivos de la misión: máxima presencia y vigilancia activa reforzada sobre barcos rusos sin escalar la situación.

Durante los 127 días fuera de su base (96 en el mar y 31 en puerto), la embarcación española ha cubierto un total de 31.900 millas náuticas (59.080 kilómetros) y ha investigado un centenar de buques diariamente.

Cuando se detecta un barco ruso se sigue un procedimiento establecido que fija una distancia de seguridad: dos millas naúticas (unos 3,6 kilómetros) es el límite máximo de aproximación, que nunca se rompe. Y se inicia una labor de vigilancia que en ningún caso ha superado las 24 horas durante esta misión.

En estos casos se respeta el reglamento que rige para evitar abordajes en el mar. «Mostramos nuestra presencia pero no generamos malentendidos. No se establece ningún tipo de comunicación con los barcos rusos», ha precisado el comandante de la fragata, quien ha asegurado que en todos estos meses no ha habido ningún problema.

«La labor de disuasión funciona», ha asegurado la ministra, que se ha dirigido a la dotación para agradecerles su trabajo: “una vez más, la Armada Española ha estado a la altura”, ha dicho.