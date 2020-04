La Guardia Civil afirma que persiguen los bulos para minimizar «el clima contrario» a la gestión del Gobierno

El Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, ha destacado que, en la lucha contra los bulos que se difunden principalmente por redes sociales, trabajan para minimizar "el clima contrario" al Gobierno por su gestión de la crisis generada ante la pandemia provocada por el Covid-19.

A preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, José Manuel Santiago ha puntualizado que, en este campo, se trabaja en dos direcciones: "por un lado, evitar el estrés social que producen estos bulos, y por otro, minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno".

"Todos estos bulos los tratamos de desmentir por nuestras redes sociales", ha añadido.



El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha calificado de "lapsus" las palabras del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, quien afirmó que, en la lucha contra los bulos, trabajan "para minimizar" las críticas contra la gestión del Gobierno en la lucha contra la pandemia.

"Desconozco lo que se haya podido manifestar porque estaba en la reunión de la conferencia de presidentes. Si esas son las expresiones que ha proferido, ha debido de ser un lapsus del general al contestar", ha afirmado el ministro en rueda de prensa celebrada este domingo en Moncloa.

"El Estado de Alarma no cambia ni modifica nada y los bulos son aquellos que tienen un contenido absolutamente falso y su voluntad no es otra que causar de una forma engañosa, torticera e indebida una gran alarma social con riesgo objetivo para el orden público. Y ahí no entra para nada la crítica", ha puntualizado.