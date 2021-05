La inmunidad de rebaño: ¿un sueño inalcanzable o un objetivo real?

Cien días duró el último estertor del imperio napoleónico, y cien días pasó lesionado Gareth Bale en su último año como madridista. Casi cien días (exactamente, dos menos) estuvo España confinada, y a cien días está de lograr la inmunidad de grupo desde este lunes, según aventuró Pedro Sánchez en rueda de prensa. La fecha de marras sería el 18 de agosto. ¿Merece la pena ilusionarse con este vaticinio?

¿Qué es la inmunidad de rebaño?

La inmunidad de rebaño o de grupo es la protección que un colectivo alcanza ante un patógeno concreto al haberse inmunizado (debido a la vacunación o como consecuencia de un contagio previo) una gran parte de sus miembros. Con el sarampión, el porcentaje de inmunidad orbitaba en torno al 95%. Únicamente dos enfermedades (la viruela y la peste bovina, que afecta a los rumiantes) han sido erradicadas. El sarampión, pese a considerarse eliminado, aún suma un insignificante número de casos en el mundo: la vacunación lo mantiene a raya. Este parece ser el destino soñado del coronavirus, el de un patógeno que, pese a convivir con nosotros, acabe transformado en una enfermedad del pasado. Hasta el momento, se ignora qué porcentaje de la población necesitará vacunarse para conseguir la inmunidad de rebaño ante la COVID, aunque las estimaciones tienden a concentrarse en un mismo número: el 70%.

18 de agosto: ¿Es posible?

El observatorio Time To Herd , que computa los días que separan a los países de la ansiada inmunidad de rebaño, alberga buenas noticias. A juzgar por el ritmo de administración actual de dosis, España está a 116 días de que el 70% de su población esté vacunada. Apenas 19 días de diferencia con el pronóstico de Sánchez. Nuestro país es el cuarto en población con más dosis administradas por cada 100 habitantes, tras Reino Unido (con 83), Estados Unidos (79), y Alemania (con 43, al igual que España, pero con un 3% más de personas que cuentan con, al menos, una dosis). Entre los grandes países, España se coloca tercera posición, tras Reino Unido y Estados Unidos, en inmunidad total de su población, al alcanzar un 13% de personas que cumplen con la pauta completa de vacunación. Aunque las proyecciones pueden cambiar si la distribución y administración de dosis lo hacen, la inmunidad de rebaño a finales de agosto no es, a priori, un sueño imposible. No serían cien días exactos, pero rara vez algo dura cien días exactos. No ocurrió con los cien últimos días del imperio napoleónico, que fueron ciento diez, y ni siquiera con los cien últimos días de lesión del Gareth Bale madridista, que fueron noventa y siete.

Algunas objeciones

El 18 de marzo, la revista Nature publicó las cinco razones por las cuáles la inmunidad de rebaño ante la COVID es “probablemente imposible”: se desconoce si las vacunas previenen la transmisión del virus, la desigual distribución de dosis entre los países del primer y el tercer mundo, la aparición de variantes con mayor potencial infeccioso, la ignorada duración de la inmunidad en una persona y los posibles desequilibrios sociales en que puede incurrir una población mayoritaria (pero no totalmente) vacunada. Manaos, donde se suponía que casi un 80% del censo estaba inmunizado de forma natural (es decir, tras contagiarse previamente), tuvo que afrontar en febrero un nuevo embate de la pandemia. Los expertos creen que la tormenta sanitaria en la capital del Amazonas puede deberse a varios factores: la inmunidad real de la población estaba muy por debajo del 76% estimado, la variante brasileña demostraba “cierta resistencia” ante los anticuerpos o la relajación de la población tras creerse protegida ante el virus.

Aún así, no hay motivos probados que desvanezcan, por entero, el sueño de la inmunidad de rebaño. Debido a que otros países con menor población, como Mongolia (a la que le queda menos de un mes para lograrla, según Time to Herd), las Islas Caimán o Israel llegarán a la inmunidad de rebaño antes que España, es muy probable que, para el comienzo de agosto, la mayoría de estas dudas hayan sido resueltas. Hasta entonces, y si todo sigue como está previsto , sólo queda contar los días.